рф атакует Украину всю ночь и утро, среди погибших иностранец, десятки пострадавших - Зеленский отреагировал

Российская атака рф на Украину, продолжавшаяся всю ночь и продолжающаяся всё утро, унесла жизни двух человек в Киевской области, в том числе гражданина Азербайджана, десятки людей по стране получили ранения. Об этом 28 сентября сообщил Президент Владимир Зеленский в социальных сетях, пишет УНН.

Детали

"Всю ночь и утро россия атакует наши регионы. В Харькове был жестокий удар по многоэтажному дому, частично разрушены второй и четвёртый этажи. В Киеве в результате атак дронами повреждены жилые дома, связь, автозаправки. Разбили обычное кафе, пытались сжечь столичный продуктовый рынок. В Одесской области ударили по судну под флагом Палау. В Житомирской области повредили обычный завод мороженого. Были удары по жилым домам в Сумской, Ровненской, Харьковской и Одесской областях. Атаковали критически важную инфраструктуру в Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях", — сообщил Президент.

По его словам, "везде, где это необходимо, работают экстренные службы".

На данный момент известно о десятках раненых. Только в результате удара по Харькову пострадали 28 человек, среди них девять детей. К сожалению, есть погибшие. В Киевской области убиты два человека, один из них — гражданин Азербайджана. Мои соболезнования родным и близким — написал Зеленский.

"Спасибо всем, кто не молчит о том, что происходит в Украине, и всем, кто готовит конкретные пакеты поддержки для нашего государства. Нужны чёткие решения. Средства ПВО, энергетическая поддержка, помощь в покрытии бюджетных дефицитов — это то, что сегодня реально усиливает Украину и помогает нашим людям выстоять. Спасибо всем, кто с Украиной!" — подчеркнул Зеленский.

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