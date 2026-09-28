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рф атакує Україну усю ніч і ранок, серед загиблих іноземець, десятки постраждалих - Зеленський відреагував

Київ • УНН

 • 160 перегляди

росія атакувала Україну всю ніч і ранок: загинули двоє людей на Київщині, десятки поранені. У Харкові багато постраждалих, серед них дев’ятеро дітей.

рф атакує Україну усю ніч і ранок, серед загиблих іноземець, десятки постраждалих - Зеленський відреагував

Російська атака рф на Україну, яка тривала усю ніч і продовжується увесь ранок, забрала життя двох людей у Київській області, у тому числі громадянина Азербайджану, десятки людей по країні поранено. Про це повідомив 28 вересня Президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Усю ніч і ранок росія атакує наші регіони. У Харкові був жорстокий удар по багатоповерхівці, частково зруйновані другий та четвертий поверхи. Є пошкодження у Києві від атак дронами – житлові будинки, звʼязок, заправки. Розбили звичайне кафе, намагалися спалити продуктовий столичний ринок. В Одеській області вдарили по судну під прапором Палау. У Житомирській області пошкодили звичайний завод морозива. Були удари по житлових будинках на Сумщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині. Атакували критично важливу інфраструктуру на Вінниччині, Дніпровщині, Хмельниччині та Запоріжжі", - повідомив Президент.

З його слів, "усюди, де потрібно, працюють екстрені служби".

Станом на зараз відомо про десятки поранених. Лише внаслідок удару по Харкову постраждали 28 людей, серед них дев’ятеро дітей. На жаль, є загиблі. На Київщині вбито двоє людей, один із них – громадянин Азербайджану. Мої співчуття рідним і близьким

- написав Зеленський.

"Дякую всім, хто не мовчить про те, що відбувається в Україні, і всім, хто готує конкретні пакети підтримки для нашої держави. Потрібні чіткі рішення. Засоби ППО, енергетична підтримка, допомога з покриттям бюджетних дефіцитів – це те, що сьогодні реально посилює Україну й допомагає нашим людям вистояти. Дякую всім, хто з Україною!" - підкреслив Зеленський.

росія атакувала Україну 165 дронами - скільки знищила ППО28.09.26, 08:28 • 2604 перегляди

Юлія Шрамко

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