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The Guardian
Financial Times
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"Найдешевший" McLaren виявився одним із найпрактичніших суперкарів на ринку

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

McLaren GTS 2026 коштує від $229 900 і має 566 літрів багажного простору. Серед недоліків моделі - 7-дюймовий сенсорний дисплей.

"Найдешевший" McLaren виявився одним із найпрактичніших суперкарів на ринку

McLaren GTS 2026 року став найдоступнішою моделлю британського виробника та на тлі стрімкого подорожчання суперкарів виглядає відносно "вигідною покупкою". Його ціна стартує від 229 900 доларів, повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Для порівняння, новий Lamborghini Temerario коштує від 387 649 доларів, а з додатковими опціями його ціна може перевищити пів мільйона. Навіть гібридний McLaren Artura дорожчий за GTS – від 260 400 доларів. Протестований Autoblog GTS з опціями оцінили у 246 100 доларів.

Модель з'явилася у 2024 році як наступник McLaren GT і стала не лише найдешевшим, а й найбільш практичним автомобілем марки.

Суперкар, у який можна покласти навіть ключки для гольфу

Спереду GTS має багажник об'ємом 5 кубічних футів – близько 142 літрів. Позаду передбачене ще одне вантажне відділення на 15 кубічних футів – приблизно 425 літрів. Сумарно це близько 566 літрів простору.

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Це більше, ніж пропонують деякі значно практичніші на вигляд спортивні автомобілі. Для порівняння, Chevrolet Corvette Stingray має 12,6 кубічних футів вантажного простору, Porsche 718 Cayman – 15, а BMW 8 Series Gran Coupe – 15,5.

GTS також можна обладнати електричними сидіннями з пам'яттю та аудіосистемою Bowers & Wilkins із 12 динаміками. Водночас Autoblog називає одним зі слабких місць автомобіля невеликий 7-дюймовий сенсорний дисплей.

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Степан Гафтко

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