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Tesla поки без автопілота FSD у ЄС - рішення відклали

Київ • УНН

 • 862 перегляди

ЄС не голосуватиме за поширення дозволу Tesla FSD 6 жовтня. Найраніше рішення можуть ухвалити на засіданні комітету в грудні.

Tesla поки без автопілота FSD у ЄС - рішення відклали

Європейський Союз переніс голосування щодо системи Tesla Full Self-Driving із функцією контролю водія з жовтня, і тепер найближча можлива дата ухвалення рішення - грудень. Про це пише Electrek, передає УНН

Деталі 

"6 жовтня ЄС не голосуватиме щодо системи "Повністю автономного водіння (під наглядом)" (FSD) від Tesla. У проєкті порядку денного засідання Технічного комітету з автотранспортних засобів (TCMV) зазначено лише 25-хвилинне "продовження обговорення" запиту Нідерландів щодо поширення дії дозволу на FSD на всю територію ЄС", - пише видання. 

Наступне засідання комітету відбудеться лише в грудні, тож саме тоді, як мінімум, може відбутися голосування щодо FSD від Tesla в ЄС. А Tesla раніше вказувала саме на 6 жовтня.

Генеральний директорат Європейської комісії опублікував проєкт порядку денного 119-го засідання TCMV, датований 11 вересня. Засідання триватиме з 10:00 до 15:00 у Брюсселі.

У пункті 3 зазначено: "Продовження обговорення запиту Нідерландів щодо дозволу відповідно до статті 39". Це питання заплановано з 11:45 до 12:10, безпосередньо перед обідом. Компанія Tesla не згадується, і голосування не передбачено.

Стаття 39 Регламенту ЄС про сертифікацію типу (2018/858) передбачає механізм винятків для нових технологій, які не відповідають існуючим правилам. Нідерландський регулятор RDW скористався нею, щоб у квітні затвердити систему FSD Supervised у Нідерландах, і зараз просить Єврокомісію перетворити цей національний дозвіл на загальноєвропейський.

1 вересня компанія Tesla Europe опублікувала в X повідомлення про те, що система FSD була затверджена в п’яти країнах ЄС, нею користуються понад 70 тис. клієнтів, а голосування на рівні ЄС може відбутися 6 жовтня.

Минулого листопада Tesla заявила, що очікує на затвердження в Нідерландах у лютому 2026 року, що на той час заперечило RDW. Потім термін перенесли на 10 квітня, і Tesla його дотрималася. Після цього Маск говорив про доступність функції в усьому ЄС до літа 2026 року, але TCMV розглянув це питання в червні і не провів голосування.

Для ухвалення запиту Нідерландів потрібна кваліфікована більшість: 15 із 27 держав-членів ЄС, що представляють щонайменше 65% населення блоку.

Наразі Данія, Бельгія, Естонія, Литва, Словенія та Чехія визнали нідерландське схвалення на національному рівні. Разом із Нідерландами це сім країн. Разом вони налічують приблизно 53 мільйони людей, або близько 12% населення ЄС.

Нагадаємо 

Гонку Tesla із запуску роботаксі Cybercab назвали перевіркою на міцність для існуючих норм регулювання у США на тлі того, як компанія починає перевезення пасажирів на цих спортивних двомісних автомобілях, позбавлених керма, педалей та дзеркал. 

Павло Башинський

СвітТехнологіїАвто
Tesla Inc
Європейська комісія
Європейський Союз
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Данія
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Литва
Бельгія
Чехія
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Сполучені Штати Америки
Естонія