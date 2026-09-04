Tesla запускає роботаксі Cybercab: чому це може стати викликом для США

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Гонка Tesla (TSLA.O) із запуску роботаксі Cybercab стане перевіркою на міцність для існуючих норм регулювання: компанія починає перевезення пасажирів на цих спортивних двомісних автомобілях, позбавлених керма, педалей та дзеркал, передає УНН із посиланням на Reuters.

За кілька годин після презентації в центрі Остіна (штат Техас) Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) оголосило про початок перевірки приблизно 1000 автомобілів Cybercab. Мета перевірки – з'ясувати, на якій підставі Tesla дійшла висновку, що ці машини відповідають федеральним стандартам безпеки транспортних засобів.

Американські регулятори обмежують комерційну експлуатацію автомобілів, які відповідають федеральним стандартам безпеки, прийнятим десятиліття тому; ці норми були розроблені для машин із водієм та вимагають наявності органів ручного управління. Однак, на думку галузевих експертів, наявність "сірих зон" у законодавстві та схильність Ілона Маска до судових позовів можуть дати Tesla шанс все ж таки домогтися широкого впровадження Cybercab.

На тлі ажіотажу серед шанувальників та блогерів у центрі Остіна парк роботаксі Tesla, який досі складався з популярних кросоверів Model Y, поповнився моделлю Cybercab. У компанії заявили, що поїздки на Cybercab доступні всім охочим, і представили плани з ціноутворення, проте не уточнили, чи вже почала стягуватися плата за проїзд.

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Видання зауважує, що Cybercab – автомобіль золотистого кольору з дверима типу "крило метелика" – втілює стратегію Маска, який зробив ставку на технології безпілотного водіння та робототехніку. Ця ставка забезпечила компанії ринкову капіталізацію в 1,4 трильйона доларів — суму, що перевищує вартість кількох найбільших світових автовиробників, разом узятих.

На відміну від більшості країн, де нові моделі автомобілів та технології вимагають схвалення регулюючих органів перед виходом на ринок, у США автовиробники можуть випускати їх на дороги загального користування, самостійно підтверджуючи відповідність федеральним стандартам.

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"Не думаю, що можна знайти розумне обґрунтування того, що Cybercab здатний відповідати федеральним стандартам безпеки транспортних засобів", - заявив Майкл Брукс, виконавчий директор організації захисту прав споживачів Center for Auto Safety.

Хоча NHTSA докладає прискорених зусиль для зміни стандартів безпеки та паралельно розробляє нові правила для безпілотного транспорту, експерти зазначають, що на їх впровадження, ймовірно, піде більше часу, ніж обіцяє Маск.

Втім, відомо, що Маск не звик чекати на офіційні дозволи. "Tesla історично випробовувала межі допустимого та кидала виклик існуючим нормативним вимогам, — зазначив Філіп Купман, професор інженерної справи Університету Карнегі-Меллона та експерт з безпеки автономних транспортних засобів. — Я цілком очікую, що Tesla і цього разу випробовуватиме ці межі на міцність".

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За словами Купмана, Маск може вдатися до "творчого трактування" правил регулювання: заявити, що Cybercab відповідають федеральним стандартам, і "заповнити ними ринок". На те, щоб розібратися з цією ситуацією, у NHTSA або регуляторів штатів можуть піти роки. Тим часом Tesla зможе експлуатувати ці машини на дорогах загального користування".

У Tesla не відповіли на прохання про коментарі.