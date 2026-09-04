Tesla запускает роботакси Cybercab: почему это может стать вызовом для США

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Гонка Tesla (TSLA.O) по запуску роботакси Cybercab станет проверкой на прочность для существующих норм регулирования: компания начинает перевозить пассажиров на этих спортивных двухместных автомобилях, лишённых руля, педалей и зеркал, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Через несколько часов после презентации в центре Остина (штат Техас) Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о начале проверки примерно 1000 автомобилей Cybercab. Цель проверки — выяснить, на каком основании Tesla пришла к выводу, что эти машины соответствуют федеральным стандартам безопасности транспортных средств.

Американские регуляторы ограничивают коммерческую эксплуатацию автомобилей, соответствующих федеральным стандартам безопасности, принятым десятилетия назад; эти нормы были разработаны для машин с водителем и требуют наличия органов ручного управления. Однако, по мнению отраслевых экспертов, наличие «серых зон» в законодательстве и склонность Илона Маска к судебным искам могут дать Tesla шанс всё же добиться широкого внедрения Cybercab.

На фоне ажиотажа среди поклонников и блогеров в центре Остина парк роботакси Tesla, который до сих пор состоял из популярных кроссоверов Model Y, пополнился моделью Cybercab. В компании заявили, что поездки на Cybercab доступны всем желающим, и представили планы по ценообразованию, однако не уточнили, начала ли уже взиматься плата за проезд.

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Издание отмечает, что Cybercab — автомобиль золотистого цвета с дверями типа «крыло бабочки» — воплощает стратегию Маска, который сделал ставку на технологии беспилотного вождения и робототехнику. Эта ставка обеспечила компании рыночную капитализацию в 1,4 триллиона долларов — сумму, превышающую стоимость нескольких крупнейших мировых автопроизводителей вместе взятых.

В отличие от большинства стран, где новые модели автомобилей и технологии требуют одобрения регулирующих органов перед выходом на рынок, в США автопроизводители могут выпускать их на дороги общего пользования, самостоятельно подтверждая соответствие федеральным стандартам.

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«Не думаю, что можно найти разумное обоснование тому, что Cybercab способен соответствовать федеральным стандартам безопасности транспортных средств», — заявил Майкл Брукс, исполнительный директор организации по защите прав потребителей Center for Auto Safety.

Хотя NHTSA прилагает ускоренные усилия для изменения стандартов безопасности и параллельно разрабатывает новые правила для беспилотного транспорта, эксперты отмечают, что на их внедрение, вероятно, уйдёт больше времени, чем обещает Маск.

Впрочем, известно, что Маск не привык ждать официальных разрешений. «Tesla исторически испытывала границы допустимого и бросала вызов существующим нормативным требованиям, — отметил Филип Купман, профессор инженерного дела Университета Карнеги — Меллона и эксперт по безопасности автономных транспортных средств. — Я вполне ожидаю, что Tesla и на этот раз будет испытывать эти границы на прочность».

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По словам Купмана, Маск может прибегнуть к «творческой трактовке» правил регулирования: заявить, что Cybercab соответствует федеральным стандартам, и «заполнить ими рынок». На то, чтобы разобраться с этой ситуацией, у NHTSA или регуляторов штатов могут уйти годы. Тем временем Tesla сможет эксплуатировать эти машины на дорогах общего пользования».

В Tesla не ответили на просьбы о комментариях.