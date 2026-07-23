Маск оставил пространство для потенциального слияния SpaceX и Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск в среду оставил открытой возможность слияния этого производителя электромобилей со своей другой компанией SpaceX, стоимость которой превышает триллион долларов, отказавшись опровергнуть эту возможность и сославшись на пересечение сфер деятельности компаний, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Как видно из многочисленных сотрудничеств с SpaceX на многих фронтах, пересечение становится все больше и больше", - сказал Маск на конференции по финансовым результатам Tesla.

"Мы не можем говорить об объединении компаний и подобных вещах на конференции по финансовым результатам, - добавил он. - Это должно быть сделано соответствующей процедурой".

Инвесторы и аналитики давно гадают о возможности объединения компаний Маска, которые занимаются электромобилями и космической отраслью, и эти дискуссии усилились во время рекордного первичного публичного размещения акций SpaceX на сумму 75 миллиардов долларов.

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После комментариев Маска он обратился к генеральному юрисконсульту Tesla Брендону Эргарту, который придерживался стандартных формулировок, назвав SpaceX "отличным партнером", который обеспечивает "многочисленные выгодные транзакции".

Джин Мюнстер, управляющий партнер инвестиционной компании Tesla Deepwater Asset Management, заявил, что этот разговор еще больше убедил его в том, что компаниям суждено объединиться в ближайшие несколько лет.

"Сегодня я оценил бы вероятность объединения этих двух компаний в 90%, - сказал он в видео, опубликованном в социальных сетях. - Если бы вы спросили меня вчера, я сказал бы, что это 80%".

Tesla уже поставляет батареи и производственные технологии для некоторых проектов SpaceX, и компании совместно разрабатывают Terafab, предприятие по производству полупроводников, предназначенное для выпуска чипов для искусственного интеллекта.

Сторонники утверждают, что объединение компаний может упростить корпоративную империю Маска и создать более интегрированную компанию, охватывающую искусственный интеллект, робототехнику, производство, энергетику и космическую инфраструктуру.

Аналитики JPMorgan заявили в этом месяце, что "операционная интеграция между двумя структурами уже глубока", ссылаясь на общие инженерные кадры, ИИ-инфраструктуру, Terafab и лидерство Маска как на факторы, которые "способствовали бы возможному объединению".

Аналитики Stifel высказались еще оптимистичнее, написав, что "многие инвесторы считают неизбежным, что Маск объединит SpaceX с Tesla - для них вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет".

Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл также признала потенциальные преимущества, заявив в июне в интервью CNBC, что объединение компаний "может немного облегчить жизнь Илону", оптимизировав управление во всех его подразделениях.

Однако другие предупреждают, что любая сделка может столкнуться с серьезными препятствиями. В той же аналитической записке JPMorgan указал на "практическое узкое место" в получении разрешений регулирующих органов для обеих компаний, особенно в Китае, где опасения по поводу национальной безопасности, связанные со связями SpaceX с правительством США, могут создать проблемы.

Аналитики также отмечают, что Маск контролирует гораздо больший пакет голосов в SpaceX, чем в Tesla, что усложняет вопросы корпоративного управления для публичных акционеров Tesla.