В Киевской области с авиацией продолжают ликвидировать последствия удара рф по логистическим объектам
Киев • УНН
В Броварском районе спасатели потушили пожар на одном из объектов, на других работы продолжаются. Из-за воздушных тревог тушение приостанавливают, привлечены дополнительные силы.
В Киевской области ликвидируют последствия российского удара по логистическим объектам, сообщили в ГСЧС Украины в среду, обнародовав фотографии, на которых видна задействованная авиация, пишет УНН.
Киевщина: спасатели ликвидируют последствия российского удара по логистическим объектам. В Броварском районе на одной из локаций пожарные уже потушили пожар, на других — работы продолжаются
Удары по портам и логистическим сетям — каких последствий может ожидать Украина11.08.26, 16:33 • 29903 просмотра
Работу спасателей, как отмечается, осложняют постоянные сигналы воздушной тревоги. Из-за угрозы личный состав вынужден приостанавливать тушение и переходить в безопасные места, а после отбоя — возвращаться к работе.
На местах работают подразделения ГСЧС Киевской области, Киева, а также дополнительные силы из других регионов Украины. Информация обновляется, отметили в ведомстве.
Напомним
Российская атака, осуществлённая в ночь на 5 августа, затронула логистические и торговые предприятия.
Атака рф дронами на Киевщине: в Броварском районе ранен мужчина, пожар на складах12.08.26, 10:59 • 3096 просмотров