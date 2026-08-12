В Киевской области с авиацией продолжают ликвидировать последствия удара рф по логистическим объектам

В Броварском районе спасатели потушили пожар на одном из объектов, на других работы продолжаются. Из-за воздушных тревог тушение приостанавливают, привлечены дополнительные силы.

В Киевской области ликвидируют последствия российского удара по логистическим объектам, сообщили в ГСЧС Украины в среду, обнародовав фотографии, на которых видна задействованная авиация, пишет УНН. Киевщина: спасатели ликвидируют последствия российского удара по логистическим объектам. В Броварском районе на одной из локаций пожарные уже потушили пожар, на других — работы продолжаются — сообщили в ГСЧС. Удары по портам и логистическим сетям — каких последствий может ожидать Украина Работу спасателей, как отмечается, осложняют постоянные сигналы воздушной тревоги. Из-за угрозы личный состав вынужден приостанавливать тушение и переходить в безопасные места, а после отбоя — возвращаться к работе. На местах работают подразделения ГСЧС Киевской области, Киева, а также дополнительные силы из других регионов Украины. Информация обновляется, отметили в ведомстве. Напомним Российская атака, осуществлённая в ночь на 5 августа, затронула логистические и торговые предприятия. Атака рф дронами на Киевщине: в Броварском районе ранен мужчина, пожар на складах