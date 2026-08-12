Атака рф дронами на Киевщине: в Броварском районе ранен мужчина, пожар на складах
Киев • УНН
Утром враг атаковал Киевщину дронами, в Броварском районе вспыхнул пожар в складских зданиях. 65-летний мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.
Российская атака утром в Киевской области затронула Броварской район, произошёл пожар складских зданий, известно о пострадавшем, сообщил в среду глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в социальных сетях, пишет УНН.
Утром враг вновь атаковал Киевскую область ударными дронами. В Броварском районе в результате вражеской атаки произошёл пожар складских зданий. К сожалению, травмирован 65-летний мужчина. Он получил осколочные ранения и госпитализирован в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается
Киевщина под атакой рф дронами, в Броварах информации о повреждениях пока не фиксировали12.08.26, 10:39 • 2168 просмотров