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Атака рф дронами на Киевщине: в Броварском районе ранен мужчина, пожар на складах

Киев • УНН

 • 2294 просмотра

Утром враг атаковал Киевщину дронами, в Броварском районе вспыхнул пожар в складских зданиях. 65-летний мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Атака рф дронами на Киевщине: в Броварском районе ранен мужчина, пожар на складах

Российская атака утром в Киевской области затронула Броварской район, произошёл пожар складских зданий, известно о пострадавшем, сообщил в среду глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в социальных сетях, пишет УНН.

Утром враг вновь атаковал Киевскую область ударными дронами. В Броварском районе в результате вражеской атаки произошёл пожар складских зданий. К сожалению, травмирован 65-летний мужчина. Он получил осколочные ранения и госпитализирован в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается

- сообщил Ткаченко.

Киевщина под атакой рф дронами, в Броварах информации о повреждениях пока не фиксировали12.08.26, 10:39 • 2168 просмотров

Юлия Шрамко

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