Киевщина под атакой рф дронами, в Броварах информации о повреждениях пока не фиксировали
Киев • УНН
Во время вражеской атаки на Киевщине мэр Броваров Игорь Сапожко призвал сохранять спокойствие. Он отметил, что информации о повреждениях в общине не поступало.
В Броварах под Киевом на фоне вражеской атаки мэр города Игорь Сапожко заявил о тревожных сообщениях в соцсетях относительно пожара и указал, что на тот момент информации о повреждениях в громаде не было, пишет УНН.
Детали
В Киевской области воздушная тревога, Киевская ОВА сообщает, что "зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работают силы ПВО".
"Продолжается вражеская атака. Видим тревожные сообщения в соцсетях, некоторые пишут о пожаре в городе. Сохраняйте спокойствие, по состоянию на сейчас информация о повреждениях в нашей громаде не поступала", - написал Сапожко в соцсетях незадолго до 10:30.
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