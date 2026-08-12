рф атаковала Украину ракетами с баллистическим "Искандером", обезврежены 112 из 138 дронов

россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету, ракету Х-31П, управляемые Х-35 и 138 дронов, сбито или подавлено 112 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, не обнародовав данные о точном количестве ракет, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 августа (с 18:00 11 августа) противник атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М", противорадиолокационной ракетой Х-31П, управляемыми авиационными ракетами Х-35 из Ростовской области и из акватории Черного моря, а также 138 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными, "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия") с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

"Основное направление удара — Сумщина, Одесщина", — говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 16 местах, а также падение сбитых (обломков) в 2 местах