Украина прекратила сообщать количество выпущенных россией ракет во время атак - Bloomberg

Украина прекратила сообщать о количестве ракет, выпущенных россией во время атак, продолжая обращаться к союзникам с просьбой помочь укрепить её противовоздушную оборону, передаёт УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Издание отмечает, что, хотя Силы ПВО заявили, что за ночь были сбиты 98 из 120 российских беспилотников, они не предоставили данных о количестве выпущенных ракет. Это произошло через несколько дней после того, как они прекратили сообщать о перехвате баллистических ракет после атаки на прошлой неделе, в ходе которой Украине не удалось остановить ни один из 28 снарядов.

По словам источника, знакомого с ситуацией и пожелавшего остаться анонимным из-за деликатности вопроса, Силы ПВО изменили формат отчётности в качестве меры безопасности в ответ на российские удары.

СМИ отмечает, что Украина изо всех сил пытается получить больше перехватчиков от союзников, поскольку ей трудно противостоять участившимся в последние недели российским воздушным атакам. В частности, ей необходимы дополнительные поставки для американской системы Patriot, наиболее эффективной при уничтожении российских баллистических ракет, на фоне резкого роста мирового спроса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

В результате ракетного обстрела в Киеве пострадали здание больницы и предприятия, заявил во вторник Президент Украины Владимир Зеленский на платформе X. По его словам, город Запорожье был поражён баллистическими ракетами северокорейского производства, а также российскими гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон".

Поставки зенитных ракет в Украину от союзников сократились втрое в первом полугодии по сравнению с 2025 годом, заявил Зеленский 5 августа, после того как в результате российских ударов, которые киевские силы не смогли отбить, погибли по меньшей мере 17 человек и десятки получили ранения.

По данным Министерства обороны, Украина перехватила 29 из 195 российских баллистических ракет, выпущенных в июле, а ещё 40 не достигли цели.

Добавим

Bloomberg отметил, что Украина отвечает, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим складам в глубине России, включая склады гиганта электронной коммерции Wildberries, в рамках кампании, направленной на нанесение экономического ущерба и приближение войны к простым россиянам.

"По состоянию на август 2026 года каждую ночь против нас летит более 300 дальнобойных беспилотников", — заявила во вторник в эфире X Ирина Терех, генеральный директор украинской компании Fire Point, производителя беспилотников. "С начала года Украина нанесла вдвое больше глубоких ударов" по России, чем силы Москвы по Украине, добавила она.

Министерство обороны россии сообщило, что его силы за ночь перехватили 396 украинских беспилотников в 14 регионах страны и в Крыму. россия аннексировала украинский Черноморский полуостров в 2014 году.

Удары беспилотников вызвали пожары на двух складах в южной Воронежской области за ночь, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев. Пресс-служба компании Wildberries позже сообщила, что пожары потушены и большая часть товаров не пострадала.

"Российские войска переориентируют производство своих дальнобойных ударных систем на те, которые могут надёжнее пробивать украинскую противовоздушную оборону", — говорится в оценке, опубликованной во вторник в X американским Институтом изучения войны. "Кремль считает, что может использовать нехватку ракет-перехватчиков в Украине, чтобы избежать необходимости вступать в содержательные переговоры или идти на уступки по своим максималистским требованиям".

Напомним

Как сообщал УНН, россия ночью атаковала Украину 120 дронами, нанесла удары по Киеву и Запорожью баллистическими ракетами и ракетами "Циркон", 98 беспилотников были сбиты или подавлены, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, не назвав количество выпущенных рф ракет.