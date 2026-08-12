"Уникальная операция" - Зеленский подтвердил поражение российской военно-морской базы в новороссийске
Киев • УНН
Украинские силы провели уникальную операцию против базы в новороссийске, применив дроны «Паляница», ракеты «Нептун» и морские дроны. Подтверждено попадание по ПВО, причалам и инфраструктуре порта.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уникальной операции по поражению вражеской военно-морской базы в Новороссийске с использованием реактивных дронов "Паляница", ракет "Нептун" и морских дронов, пишет УНН.
Этой ночью наши Силы обороны Украины провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы в Новороссийске — последнем основном форпосте российского флота в Чёрном море, на расстоянии более 300 километров от линии фронта. Наши реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы точно отработали по определённым целям. Подтверждено попадание по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта
Президент поблагодарил "воинов ВСУ, Службу безопасности Украины, наши разведки за меткость и хорошие результаты".
"Оккупационный флот и вся инфраструктура, которая его поддерживает, не будут в безопасности, пока продолжается российская агрессия. Войну нужно останавливать, и все адекватные предложения для дипломатии лежат на столе. Слава Украине!" — подчеркнул Зеленский.
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