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В новороссийске после ночной атаки фиксируют пожары на нефтяном терминале и в военной гавани

Киев • УНН

 • 942 просмотра

После ночной атаки в Новороссийске зафиксированы пожары на нефтяном терминале и в военной гавани. Российские власти заявили о «нескольких сотнях» беспилотников, летевших в сторону Краснодарского края.

В новороссийске после ночной атаки фиксируют пожары на нефтяном терминале и в военной гавани

В рф после ночного удара фиксируют пожары в Новороссийске, в частности на нефтяном терминале и в военной гавани, сообщают мониторинговые ресурсы в среду, пишет УНН.

Детали

Как указывает мониторинговый телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съёмки, "в Новороссийске после ночной атаки отмечены пожары на нефтяном терминале и в военной гавани". Как сообщает "Крымский ветер", речь идёт о "причале нефтяного терминала "Шесхарис", возможно, танкерах у причала; военной гавани — месте стоянки кораблей и подводных лодок чф рф: самый западный причал — место стоянки БДК пр. 11711 "Пётр Моргунов" и патрульного корабля пр. 22160 "Василий Быков", причал №6 — место стоянки патрульного корабля пр. 22160 "Василий Быков" и минных тральщиков".

Правительственный Центр стратегических коммуникаций констатирует, что в Новороссийске после массированной атаки дронов сообщают о пожарах.

"российские власти заявили о "нескольких сотнях" дронов, которые летели на краснодарский край, а местные Telegram-каналы сообщают о пожарах в Новороссийске, в частности на нефтяном терминале и в военной гавани. Губернатор Краснодарского края заявил, что под ударом оказались Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Наличие тепловых аномалий в районе Новороссийска также фиксирует система NASA FIRMS, которая отображает спутниковые данные о пожарах и очагах повышенной температуры", — говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций в соцсетях.

В Новороссийске сообщили об ударе по зерновому элеватору, спутники NASA зафиксировали пожар12.08.26, 04:44 • 2826 просмотров

Юлия Шрамко

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