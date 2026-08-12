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В Новороссийске сообщили об ударе по зерновому элеватору, спутники NASA зафиксировали пожар

Киев • УНН

 • 860 просмотра

В Новороссийске после атаки беспилотников сообщили о попадании по зерновому элеватору. Спутниковые данные NASA фиксируют пожар в городе.

В Новороссийске сообщили об ударе по зерновому элеватору, спутники NASA зафиксировали пожар

В Новороссийске Краснодарского края РФ после ночной атаки беспилотников сообщили о попадании по Новороссийскому зерновому элеватору, а спутниковые данные NASA фиксируют пожар в городе. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.

Детали

По данным канала, речь идет о Новороссийском зерновом элеваторе — крупном комплексе в порту города, предназначенном для приема, хранения и погрузки зерна на суда для дальнейшего экспорта.

Информация о характере повреждений элеватора и масштабах возможного пожара пока не уточняется. Российские власти также не сообщали о последствиях возможного попадания именно в этот объект.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил о массированной атаке беспилотников и безэкипажных катеров. По его словам, обломки БПЛА повредили шесть жилых домов, коммерческое здание и территорию строительной площадки, также сообщалось о пострадавших.

В Новороссийске обломки БПЛА повредили шесть жилых домов, есть пострадавшие12.08.26, 03:17 • 1198 просмотров

Степан Гафтко

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