В Новороссийске сообщили об ударе по зерновому элеватору, спутники NASA зафиксировали пожар
Киев • УНН
В Новороссийске после атаки беспилотников сообщили о попадании по зерновому элеватору. Спутниковые данные NASA фиксируют пожар в городе.
В Новороссийске Краснодарского края РФ после ночной атаки беспилотников сообщили о попадании по Новороссийскому зерновому элеватору, а спутниковые данные NASA фиксируют пожар в городе. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.
Детали
По данным канала, речь идет о Новороссийском зерновом элеваторе — крупном комплексе в порту города, предназначенном для приема, хранения и погрузки зерна на суда для дальнейшего экспорта.
Информация о характере повреждений элеватора и масштабах возможного пожара пока не уточняется. Российские власти также не сообщали о последствиях возможного попадания именно в этот объект.
Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил о массированной атаке беспилотников и безэкипажных катеров. По его словам, обломки БПЛА повредили шесть жилых домов, коммерческое здание и территорию строительной площадки, также сообщалось о пострадавших.
В Новороссийске обломки БПЛА повредили шесть жилых домов, есть пострадавшие12.08.26, 03:17 • 1198 просмотров