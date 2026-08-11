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Удар беспилотника по нефтяному объекту на западе Ливии вызвал крупный пожар

Киев • УНН

 • 2170 просмотра

Во вторник пожарные на западе Ливии боролись с огнём после удара беспилотника по нефтяному объекту. Атаки продолжились, поразив электростанцию и нефтеперерабатывающий завод, а в Бенгази погиб офицер.

Удар беспилотника по нефтяному объекту на западе Ливии вызвал крупный пожар

Во вторник пожарные на западе Ливии боролись с масштабным пожаром, вызванным ударом беспилотника по нефтяному объекту накануне, когда их город на средиземноморском побережье подвергся серии атак беспилотников, нацеленных на ключевые нефтяные объекты, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Удары беспилотников продолжались во вторник, поразив электростанцию и нефтеперерабатывающий завод города, сообщила государственная Национальная нефтяная корпорация.

Эти атаки подчеркнули хрупкое состояние безопасности критически важной инфраструктуры Ливии. На востоке страны, в городе Бенгази, в понедельник в результате взрыва заминированного автомобиля погиб высокопоставленный офицер самопровозглашенного военного формирования — это последний подобный теракт в охваченной насилием североафриканской стране.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность ни за удары беспилотников в городе Завия, расположенном примерно в 47 километрах (около 30 миль) к западу от столицы Триполи, ни за взрыв в Бенгази.

Египет срочно переориентирует импорт нефти на Ливию из-за срыва поставок из Кувейта30.03.26, 01:19 • 15590 просмотров

Антонина Туманова

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