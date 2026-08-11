Удар беспилотника по нефтяному объекту на западе Ливии вызвал крупный пожар
Киев • УНН
Во вторник пожарные на западе Ливии боролись с огнём после удара беспилотника по нефтяному объекту. Атаки продолжились, поразив электростанцию и нефтеперерабатывающий завод, а в Бенгази погиб офицер.
Во вторник пожарные на западе Ливии боролись с масштабным пожаром, вызванным ударом беспилотника по нефтяному объекту накануне, когда их город на средиземноморском побережье подвергся серии атак беспилотников, нацеленных на ключевые нефтяные объекты, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Удары беспилотников продолжались во вторник, поразив электростанцию и нефтеперерабатывающий завод города, сообщила государственная Национальная нефтяная корпорация.
Эти атаки подчеркнули хрупкое состояние безопасности критически важной инфраструктуры Ливии. На востоке страны, в городе Бенгази, в понедельник в результате взрыва заминированного автомобиля погиб высокопоставленный офицер самопровозглашенного военного формирования — это последний подобный теракт в охваченной насилием североафриканской стране.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность ни за удары беспилотников в городе Завия, расположенном примерно в 47 километрах (около 30 миль) к западу от столицы Триполи, ни за взрыв в Бенгази.
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