Египет срочно переориентирует импорт нефти на Ливию из-за срыва поставок из Кувейта

Фото: Bloomberg

Египет планирует ежемесячно импортировать не менее 1 миллиона баррелей ливийской нефти, чтобы компенсировать остановку поставок из Кувейта на фоне фактического паралича Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По данным источников, договоренность предусматривает регулярные поставки из Ливии в объеме около 1,2 миллиона баррелей в месяц. Таким образом Каир пытается удержать стабильность топливного рынка в условиях затяжной войны на Ближнем Востоке.

Проблемы начались после того, как Кувейт был вынужден сократить нефтедобычу и объявить форс-мажор на экспорт сырой нефти из-за сбоев в судоходстве в районе Ормузского пролива.

Иран разрешил 20 пакистанским кораблям пройти через Ормузский пролив

Для Египта это болезненный удар, поскольку местные НПЗ частично зависят от кувейтского сырья, а также от поставок из Саудовской Аравии.

Энергетическое давление на Египет только растет

На фоне войны между Ираном и американо-израильским блоком энергетическая нагрузка на Египет резко возрастает. Страна уже сталкивается не только с рисками на нефтяном рынке, но и с проблемами в сфере газоснабжения.

Из-за этого власти начали ужесточать режим экономии энергии, в частности сокращая часы работы заведений и магазинов. Для Каира вопрос новых источников топлива уже переходит из экономической плоскости в вопрос внутренней стабильности.

Танкер с саудовской нефтью прошел Ормузский пролив и направляется в Пакистан - Bloomberg