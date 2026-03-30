$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.5м/с
80%
746мм
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Financial Times
Отопление

Египет срочно переориентирует импорт нефти на Ливию из-за срыва поставок из Кувейта

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Каир будет импортировать 1,2 млн баррелей нефти из Ливии ежемесячно из-за остановки поставок из Кувейта. Страна усиливает экономию энергии для стабильности рынка.

Египет срочно переориентирует импорт нефти на Ливию из-за срыва поставок из Кувейта
Фото: Bloomberg

Египет планирует ежемесячно импортировать не менее 1 миллиона баррелей ливийской нефти, чтобы компенсировать остановку поставок из Кувейта на фоне фактического паралича Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По данным источников, договоренность предусматривает регулярные поставки из Ливии в объеме около 1,2 миллиона баррелей в месяц. Таким образом Каир пытается удержать стабильность топливного рынка в условиях затяжной войны на Ближнем Востоке.

Проблемы начались после того, как Кувейт был вынужден сократить нефтедобычу и объявить форс-мажор на экспорт сырой нефти из-за сбоев в судоходстве в районе Ормузского пролива.

Для Египта это болезненный удар, поскольку местные НПЗ частично зависят от кувейтского сырья, а также от поставок из Саудовской Аравии.

Энергетическое давление на Египет только растет

На фоне войны между Ираном и американо-израильским блоком энергетическая нагрузка на Египет резко возрастает. Страна уже сталкивается не только с рисками на нефтяном рынке, но и с проблемами в сфере газоснабжения.

Из-за этого власти начали ужесточать режим экономии энергии, в частности сокращая часы работы заведений и магазинов. Для Каира вопрос новых источников топлива уже переходит из экономической плоскости в вопрос внутренней стабильности.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Израиль
Bloomberg L.P.
Ливия
Саудовская Аравия
Кувейт
Соединённые Штаты
Египет
Иран