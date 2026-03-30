Єгипет терміново переорієнтовує імпорт нафти на Лівію через зрив поставок із Кувейту
Київ • УНН
Каїр імпортуватиме 1,2 млн барелів нафти з Лівії щомісяця через зупинку поставок із Кувейту. Країна посилює економію енергії задля стабільності ринку.
Єгипет планує щомісяця імпортувати щонайменше 1 мільйон барелів лівійської нафти, щоб компенсувати зупинку поставок із Кувейту на тлі фактичного паралічу Ормузької протоки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними джерел, домовленість передбачає регулярні постачання з Лівії в обсязі близько 1,2 мільйона барелів на місяць. Таким чином Каїр намагається втримати стабільність паливного ринку в умовах затяжної війни на Близькому Сході.
Проблеми почалися після того, як Кувейт був змушений скоротити нафтовидобуток і оголосити форс-мажор на експорт сирої нафти через збої в судноплавстві в районі Ормузької протоки.
Для Єгипту це болючий удар, оскільки місцеві НПЗ частково залежать від кувейтської сировини, а також від постачання з Саудівської Аравії.
Енергетичний тиск на Єгипет лише зростає
На тлі війни між Іраном та американсько-ізраїльським блоком енергетичне навантаження на Єгипет різко зростає. Країна вже стикається не лише з ризиками на нафтовому ринку, а й із проблемами у сфері газопостачання.
Через це влада почала посилювати режим економії енергії, зокрема скорочуючи години роботи закладів і магазинів. Для Каїра питання нових джерел палива вже переходить із економічної площини в питання внутрішньої стабільності.
