Танкер із саудівською нафтою пройшов Ормузьку протоку і прямує до Пакистану - Bloomberg
Київ • УНН
Судно пройшло вздовж узбережжя Ірану разом із шістьма іншими кораблями. Трафік у протоці залишається значно нижчим за рівень до початку конфлікту.
Танкер, що перевозить саудівську сиру нафту, пройшов Ормузьку протоку вздовж узбережжя Ірану та прямує до Пакистану. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Згідно з даними відстеження суден, у суботу, 28 березня, з Перської затоки вийшли сім суден.
Крім нафтового танкера, цього дня з Перської затоки вийшли два танкери для перевезення зрідженого нафтового газу та чотири балкери.
Як пише видання всі вони прямували північним маршрутом, який проходить через вузький проміжок між двома іранськими островами Ларак і Кешм, у той час, коли Тегеран посилює свій контроль над водним шляхом.
Ормузька протока відкрита для росії, Китаю, Індії - голова МЗС Ірану26.03.26, 11:34 • 4649 переглядiв
Водночас танкери, пов’язані з Іраном, продовжують транспортувати нафту з вимкненими транспондерами. Зазначається, що середній потік перевезень становив близько 1,6 мільйона барелів за добу в березні.
Зазначається, що рівень судноплавства через Ормузьку протоку залишається суттєво скороченим порівняно з довоєнним періодом.
Іран дозволив 20 пакистанським кораблям пройти через Ормузьку протоку28.03.26, 23:31 • 7260 переглядiв