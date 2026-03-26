Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
"Мир в Європі вимагає справедливості": в МЗС привітали приєднання ЄС до засновників спецтрибуналу щодо агресії рф проти України26 березня, 04:02 • 16703 перегляди
Масове зникнення неповнолітніх дівчат у Криму: ЦНС фіксує нові випадки26 березня, 05:15 • 11876 перегляди
Удар БПЛА рф по центру Дніпра 26 березня - пошкоджені 7 багатоповерхівок та гімназіяPhoto10:49 • 9502 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 16550 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте12:14 • 8210 перегляди
Публікації
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти13:18 • 2886 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте12:14 • 8804 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 16920 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"25 березня, 13:57 • 90586 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 94662 перегляди
Ормузька протока відкрита для росії, Китаю, Індії - голова МЗС Ірану

Київ • УНН

 • 2872 перегляди

Аббас Арагчі підтвердив вільний прохід для дружніх країн через стратегічну протоку. ООН застерігає про загрозу світовим поставкам газу та добрив.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока відкрита для росії, Китаю, Індії, про що повідомив Press TV, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, що стосується Ормузької протоки, яку "Іран закрив для ворогів та їхніх спільників з моменту початку агресії наприкінці минулого місяця", Арагчі заявив, що "цей стратегічно важливий водний шлях залишається відкритим для дружніх країн".

"Деяким країнам, які ми вважаємо своїми друзями, ми дозволили прохід через Ормузьку протоку. Ми дозволили прохід Китаю, росії, Індії, Іраку та Пакистану", - сказав Арагчі.

"У нас немає причин дозволяти нашому ворогові проходити через Ормузьку протоку", - додав він.

Тим часом Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що закриття Іраном Ормузької протоки загрожує транспортуванню не лише нафти і пального, але й добрив під час посівної кампанії у світі.

"Тривале закриття Ормузької протоки паралізує рух нафти, пального та добрив у критичний момент глобального посівного сезону", - заявив Генсек ООН Гутерріш у заяві у X.

Він сказав, що мирне населення в регіоні та за його межами страждає, і що ООН намагається мінімізувати наслідки війни.

"І найкращий спосіб мінімізувати ці наслідки очевидний: негайно припинити війну", - написав Гутерріш.

Близько третини світової морської торгівлі добривами, як зазначає NBC News, проходить через Ормузьку протоку, про що заявило 10 березня Управління ООН з торгівлі та розвитку, попереджаючи про збої, спричинені війною, яка розпочалася 28 лютого з ударів США та Ізраїлю.

Ціни на пальне також призводять до зростання цін на добрива, ідеться в заяві, і ці збої викликають побоювання доступу для деяких найбідніших країн.

