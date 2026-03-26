Ормузька протока відкрита для росії, Китаю, Індії - голова МЗС Ірану
Київ • УНН
Аббас Арагчі підтвердив вільний прохід для дружніх країн через стратегічну протоку. ООН застерігає про загрозу світовим поставкам газу та добрив.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока відкрита для росії, Китаю, Індії, про що повідомив Press TV, пише УНН.
Як пише видання, що стосується Ормузької протоки, яку "Іран закрив для ворогів та їхніх спільників з моменту початку агресії наприкінці минулого місяця", Арагчі заявив, що "цей стратегічно важливий водний шлях залишається відкритим для дружніх країн".
"Деяким країнам, які ми вважаємо своїми друзями, ми дозволили прохід через Ормузьку протоку. Ми дозволили прохід Китаю, росії, Індії, Іраку та Пакистану", - сказав Арагчі.
"У нас немає причин дозволяти нашому ворогові проходити через Ормузьку протоку", - додав він.
Тим часом Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що закриття Іраном Ормузької протоки загрожує транспортуванню не лише нафти і пального, але й добрив під час посівної кампанії у світі.
"Тривале закриття Ормузької протоки паралізує рух нафти, пального та добрив у критичний момент глобального посівного сезону", - заявив Генсек ООН Гутерріш у заяві у X.
Він сказав, що мирне населення в регіоні та за його межами страждає, і що ООН намагається мінімізувати наслідки війни.
"І найкращий спосіб мінімізувати ці наслідки очевидний: негайно припинити війну", - написав Гутерріш.
Близько третини світової морської торгівлі добривами, як зазначає NBC News, проходить через Ормузьку протоку, про що заявило 10 березня Управління ООН з торгівлі та розвитку, попереджаючи про збої, спричинені війною, яка розпочалася 28 лютого з ударів США та Ізраїлю.
Ціни на пальне також призводять до зростання цін на добрива, ідеться в заяві, і ці збої викликають побоювання доступу для деяких найбідніших країн.
