Іран заявив про контроль проходу через Ормузьку протоку і висунув умови для суден

Іран повідомив, що дозволятиме прохід через Ормузьку протоку лише для "неворожих" суден за умови координації з його органами. Відповідну позицію викладено у листі до Міжнародної морської організації. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У документі зазначено, що судна можуть користуватися безпечним маршрутом лише за умови дотримання правил Ірану та відсутності участі в діях проти країни: "Неворожі судна... можуть користуватися безпечним проходом через Ормузьку протоку у координації з компетентними іранськими органами".

В Ірані заперечують факт переговорів після заяв Трампа, що опустили ціну на нафту на понад 13%

Водночас Іран обмежив рух суден, пов’язаних із "агресорами" або їхньою підтримкою. Також, за даними джерел, Іран почав стягувати транзитні збори з окремих комерційних суден.

Вплив на ринок і судноплавство

Через ескалацію конфлікту рух через протоку майже зупинився – лише незначна кількість суден проходить альтернативними маршрутами поблизу іранського узбережжя.

Ормузька протока є ключовим маршрутом, через який транспортується близько 20% світових поставок нафти і газу. Обмеження руху вже призвели до різкого зростання цін на енергоносії та перебоїв із постачанням у країнах Азії.

У листі підкреслюється, що повне відновлення судноплавства можливе лише після зниження військової напруги в регіоні.

Військові США вільно пересуваються по території Ірану, а Ормузька протока відкриється сама собою - Трамп