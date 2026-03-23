В Ірані заперечують факт переговорів після заяв Трампа, що опустили ціну на нафту на понад 13%

Київ • УНН

 • 1400 перегляди

Іранські ЗМІ заперечують пряме чи непряме спілкування з Дональдом Трампом. Тегеран називає заяви США психологічною війною задля зниження цін на нафту.

В Ірані заперечують переговори попри заяви президента США Дональда Трампа, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Іранські ЗМІ заперечують факт проведення переговорів.

"Немає жодного прямого чи непрямого спілкування з Трампом", – повідомляє напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars, посилаючись на анонімне іранське джерело.

"Він відступив, почувши, що нашими цілями будуть усі електростанції у Західній Азії", - пише видання.

Іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim також повідомляє, що Іран не веде переговорів з Трампом і жодних переговорів не було, посилаючись на неназваного високопосадовця служби безпеки.

За словами Tasnim, заява Трампа в соціальних мережах – це "психологічна війна".

У повідомленні йдеться, що Іран продовжуватиме реагувати та захищати країну, і що Ормузька протока не повернеться до свого довоєнного стану за допомогою психологічних операцій.

Як зазначило видання, Tasnim та Fars є одними з головних інформаційних агентств Ірану та вважаються близькими до Корпусу вартових ісламської революції.

Іранське видання Mizan заявило, що "коментарі Трампа – це спроба знизити ціни на енергоносії".

Як вказує видання, якщо подивитися на рух ціни нафти після коментарів Трампа, то ціни пішли вниз. І нагадало, що раніше в березні ф'ючерси на Brent наблизилися до позначки 120 доларів за барель.

Reuters зазначило, що ціна на нафту впала більш ніж на 13% після того, як Трамп відклав військові удари по енергетичній інфраструктурі Ірану.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали приблизно на 17 доларів, або 15%, до сесійного мінімуму в 96 доларів за барель до 11:08 за Гринвічем (13:08 за Києвом), тоді як американська нафта West Texas Intermediate впала на 13 доларів, або близько 13,5%, до мінімуму під час сесії в 85,28 доларів.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на 5 днів, про що повідомив у понеділок у Truth Social, вказавши, що "Сполучені Штати Америки та Іран протягом останніх двох днів провели дуже гарні та продуктивні переговори щодо повного та всебічного врегулювання наших військових дій на Близькому Сході".

Трамп наказав Пентагону відкласти удари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п'ять днів23.03.26, 13:16 • 4282 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт