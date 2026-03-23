В Ірані заперечують факт переговорів після заяв Трампа, що опустили ціну на нафту на понад 13%

В Ірані заперечують переговори попри заяви президента США Дональда Трампа, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Іранські ЗМІ заперечують факт проведення переговорів.

"Немає жодного прямого чи непрямого спілкування з Трампом", – повідомляє напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars, посилаючись на анонімне іранське джерело.

"Він відступив, почувши, що нашими цілями будуть усі електростанції у Західній Азії", - пише видання.

Іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim також повідомляє, що Іран не веде переговорів з Трампом і жодних переговорів не було, посилаючись на неназваного високопосадовця служби безпеки.

За словами Tasnim, заява Трампа в соціальних мережах – це "психологічна війна".

У повідомленні йдеться, що Іран продовжуватиме реагувати та захищати країну, і що Ормузька протока не повернеться до свого довоєнного стану за допомогою психологічних операцій.

Як зазначило видання, Tasnim та Fars є одними з головних інформаційних агентств Ірану та вважаються близькими до Корпусу вартових ісламської революції.

Іранське видання Mizan заявило, що "коментарі Трампа – це спроба знизити ціни на енергоносії".

Як вказує видання, якщо подивитися на рух ціни нафти після коментарів Трампа, то ціни пішли вниз. І нагадало, що раніше в березні ф'ючерси на Brent наблизилися до позначки 120 доларів за барель.

Reuters зазначило, що ціна на нафту впала більш ніж на 13% після того, як Трамп відклав військові удари по енергетичній інфраструктурі Ірану.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали приблизно на 17 доларів, або 15%, до сесійного мінімуму в 96 доларів за барель до 11:08 за Гринвічем (13:08 за Києвом), тоді як американська нафта West Texas Intermediate впала на 13 доларів, або близько 13,5%, до мінімуму під час сесії в 85,28 доларів.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на 5 днів, про що повідомив у понеділок у Truth Social, вказавши, що "Сполучені Штати Америки та Іран протягом останніх двох днів провели дуже гарні та продуктивні переговори щодо повного та всебічного врегулювання наших військових дій на Близькому Сході".

