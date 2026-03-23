В Иране отрицают факт переговоров после заявлений Трампа, опустивших цену на нефть более чем на 13%

Иран отрицает переговоры, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Иранские СМИ отрицают факт проведения переговоров.

"Нет никакого прямого или косвенного общения с Трампом", – сообщает полуофициальное иранское информационное агентство Fars, ссылаясь на анонимный иранский источник.

"Он отступил, услышав, что нашими целями будут все электростанции в Западной Азии", - пишет издание.

Иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim также сообщает, что Иран не ведет переговоров с Трампом и никаких переговоров не было, ссылаясь на неназванного высокопоставленного сотрудника службы безопасности.

По словам Tasnim, заявление Трампа в социальных сетях – это "психологическая война".

В сообщении говорится, что Иран будет продолжать реагировать и защищать страну, и что Ормузский пролив не вернется к своему довоенному состоянию с помощью психологических операций.

Как отметило издание, Tasnim и Fars являются одними из главных информационных агентств Ирана и считаются близкими к Корпусу стражей исламской революции.

Иранское издание Mizan заявило, что "комментарии Трампа – это попытка снизить цены на энергоносители".

Как указывает издание, если посмотреть на движение цены нефти после комментариев Трампа, то цены пошли вниз. И напомнило, что ранее в марте фьючерсы на Brent приблизились к отметке 120 долларов за баррель.

Reuters отметило, что цена на нефть упала более чем на 13% после того, как Трамп отложил военные удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали примерно на 17 долларов, или 15%, до сессионного минимума в 96 долларов за баррель к 11:08 по Гринвичу (13:08 по Киеву), тогда как американская нефть West Texas Intermediate упала на 13 долларов, или около 13,5%, до минимума во время сессии в 85,28 долларов.

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на 5 дней, о чем сообщил в понедельник в Truth Social, указав, что "Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и всеобъемлющему урегулированию наших военных действий на Ближнем Востоке".

