В Иране отрицают факт переговоров после заявлений Трампа, опустивших цену на нефть более чем на 13%
Иранские СМИ отрицают прямое или косвенное общение с Дональдом Трампом. Тегеран называет заявления США психологической войной для снижения цен на нефть.
Иран отрицает переговоры, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Иранские СМИ отрицают факт проведения переговоров.
"Нет никакого прямого или косвенного общения с Трампом", – сообщает полуофициальное иранское информационное агентство Fars, ссылаясь на анонимный иранский источник.
"Он отступил, услышав, что нашими целями будут все электростанции в Западной Азии", - пишет издание.
Иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim также сообщает, что Иран не ведет переговоров с Трампом и никаких переговоров не было, ссылаясь на неназванного высокопоставленного сотрудника службы безопасности.
По словам Tasnim, заявление Трампа в социальных сетях – это "психологическая война".
В сообщении говорится, что Иран будет продолжать реагировать и защищать страну, и что Ормузский пролив не вернется к своему довоенному состоянию с помощью психологических операций.
Как отметило издание, Tasnim и Fars являются одними из главных информационных агентств Ирана и считаются близкими к Корпусу стражей исламской революции.
Иранское издание Mizan заявило, что "комментарии Трампа – это попытка снизить цены на энергоносители".
Как указывает издание, если посмотреть на движение цены нефти после комментариев Трампа, то цены пошли вниз. И напомнило, что ранее в марте фьючерсы на Brent приблизились к отметке 120 долларов за баррель.
Reuters отметило, что цена на нефть упала более чем на 13% после того, как Трамп отложил военные удары по энергетической инфраструктуре Ирана.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали примерно на 17 долларов, или 15%, до сессионного минимума в 96 долларов за баррель к 11:08 по Гринвичу (13:08 по Киеву), тогда как американская нефть West Texas Intermediate упала на 13 долларов, или около 13,5%, до минимума во время сессии в 85,28 долларов.
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на 5 дней, о чем сообщил в понедельник в Truth Social, указав, что "Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и всеобъемлющему урегулированию наших военных действий на Ближнем Востоке".
