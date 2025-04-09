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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26922 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белый дом сообщил о достижении соглашения с Колумбией по приему всех нелегальных мигрантов, депортированных из США. В обмен США отложат введение 25% пошлины на колумбийские товары.

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США приостановили обработку виз в Колумбии

Посольство США в Колумбии приостановило обработку виз после отказа страны принять депортационные рейсы. США ввели визовые санкции против колумбийских чиновников до выполнения обязательств.

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Колумбия повышает пошлины на импорт из США на 25% из-за конфликта с Трампом

Президент Колумбии Густаво Петро приказал повысить тарифы на импорт из США на 25% в ответ на заявления Трампа. Конфликт возник после того, как Колумбия заблокировала посадку американских депортационных рейсов.

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Колумбия не приняла депортационные рейсы из США, Трамп ввел жесткие ответные меры

Колумбия отказалась принимать два военных самолета США с депортированными мигрантами. В ответ Трамп анонсировал 50% тарифы, визовые ограничения и финансовые санкции против страны.

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Колумбия пообещала "войну" левым партизанам после гибели 100 человек

Колумбия объявила чрезвычайное положение из-за насилия между партизанскими группировками, что привело к гибели 100 человек. Власти развернули 5000 военных и эвакуировали почти 20 000 человек из трех департаментов.

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Эскалация в Колумбии: количество жертв насилия возросло до 80 человек

На северо-востоке Колумбии вспыхнул вооруженный конфликт между ELN и бывшими членами FARC. По меньшей мере 80 человек погибли, 8000 стали беженцами, а президент прекратил мирные переговоры.

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Вооруженные столкновения в Колумбии: по меньшей мере 39 человек погибли на границе с Венесуэлой

В приграничном регионе Норте-де-Сантандер погибли по меньшей мере 39 человек из-за конфликтов между нелегальными вооруженными группами. Борьба за контроль над наркоторговлей привела к приостановке мирных переговоров с ELN.

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Президент Колумбии Густаво Петро отменил свое участие в Саммите мира в Швейцарии, мотивируя это тем, что конференция "по сути является переходом на сторону войны", а также желанием Латинской Америки строить мир и прекращать конфликты.

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Колумбия приостанавливает экспорт угля в Израиль

Колумбия приостанавливает экспорт угля в Израиль до тех пор, пока не закончится конфликт в Секторе Газа и Израиль не выполнит постановления Международного суда, ссылаясь на продолжающийся "геноцид" со стороны израильского правительства.

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Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после заявлений Милея

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