Президент Колумбии Петр раскритиковал Зеленского за соглашение о редкоземельных металлах с США и назвал украинцев «братьями» россиян. МИД Украины резко отреагировал на эти заявления, напомнив о борьбе Колумбии за независимость.
Густаво Петро заявил, что кокаин запрещен только из-за его происхождения из Латинской Америки. По его словам, наркотик не более вреден, чем виски.
Президенты стран Латинской Америки проведут экстренный саммит 30 января из-за массовых депортаций мигрантов США. Встречу созвала президент Гондураса по просьбе лидера Колумбии для обсуждения миграции и регионального единства.
США готовы ввести санкции против стран, которые отказываются принимать своих депортированных граждан. Конфликт возник после того, как Колумбия заблокировала посадку американских самолетов с депортированными.
Белый дом сообщил о достижении соглашения с Колумбией по приему всех нелегальных мигрантов, депортированных из США. В обмен США отложат введение 25% пошлины на колумбийские товары.
Посольство США в Колумбии приостановило обработку виз после отказа страны принять депортационные рейсы. США ввели визовые санкции против колумбийских чиновников до выполнения обязательств.
Президент Колумбии Густаво Петро приказал повысить тарифы на импорт из США на 25% в ответ на заявления Трампа. Конфликт возник после того, как Колумбия заблокировала посадку американских депортационных рейсов.
Колумбия отказалась принимать два военных самолета США с депортированными мигрантами. В ответ Трамп анонсировал 50% тарифы, визовые ограничения и финансовые санкции против страны.
Колумбия объявила чрезвычайное положение из-за насилия между партизанскими группировками, что привело к гибели 100 человек. Власти развернули 5000 военных и эвакуировали почти 20 000 человек из трех департаментов.
На северо-востоке Колумбии вспыхнул вооруженный конфликт между ELN и бывшими членами FARC. По меньшей мере 80 человек погибли, 8000 стали беженцами, а президент прекратил мирные переговоры.
В приграничном регионе Норте-де-Сантандер погибли по меньшей мере 39 человек из-за конфликтов между нелегальными вооруженными группами. Борьба за контроль над наркоторговлей привела к приостановке мирных переговоров с ELN.
Президент Колумбии Густаво Петро отменил свое участие в Саммите мира в Швейцарии, мотивируя это тем, что конференция "по сути является переходом на сторону войны", а также желанием Латинской Америки строить мир и прекращать конфликты.
Колумбия приостанавливает экспорт угля в Израиль до тех пор, пока не закончится конфликт в Секторе Газа и Израиль не выполнит постановления Международного суда, ссылаясь на продолжающийся "геноцид" со стороны израильского правительства.
Конгресс Колумбии принял законопроект, запрещающий корриду по всей стране с 2027 года, с трехлетним переходным периодом для оказания помощи тем, чьи средства к существованию зависят от этой практики.
Президент Колумбии Густаво Петро распорядился открыть колумбийское посольство в палестинском городе Рамаллах, признав Палестину государством.
Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем из-за разногласий по ситуации в Газе, а президент Петр назвал действия Израиля в Газе "геноцидом".
Колумбия выслала аргентинских дипломатов после того, как президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно оскорбил президента Колумбии Густаво Петро, назвав его "убийцей, террористом и коммунистом".
Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после того, как президент Аргентины Хавьер Милей сделал неуважительные комментарии, назвав президента Колумбии Густаво Петро "коммунистическим убийцей", что привело к обострению отношений между двумя странами.