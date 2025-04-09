Президент Колумбии в последний момент отказался от участия в Саммите мира

Президент Колумбии Густаво Петро отменил свое участие в Саммите мира в Швейцарии, мотивируя это тем, что конференция "по сути является переходом на сторону войны", а также желанием Латинской Америки строить мир и прекращать конфликты.