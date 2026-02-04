$42.970.16
Дональд Трамп и Густаво Петро провели первую встречу в Белом доме

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент США Дональд Трамп и президент Колумбии Густаво Петро провели первые частные переговоры в Овальном кабинете, которые длились около двух часов. Встреча состоялась за закрытыми дверями, но фотографии свидетельствуют о позитивной атмосфере.

Президент США Дональд Трамп и президент Колумбии Густаво Петро провели первые частные переговоры в Овальном кабинете. Встреча длилась около двух часов и проходила за закрытыми дверями без допуска представителей средств массовой информации, что оставило детали обсуждения преимущественно непубличными. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Несмотря на отсутствие официальных пресс-релизов, Густаво Петро опубликовал в соцсети X фотографии, свидетельствующие о позитивной атмосфере переговоров. На снимках зафиксировано рукопожатие лидеров и записка, написанная от руки Дональдом Трампом: «Густаво – Большая честь – я люблю Колумбию».

Президент Колумбии с оптимизмом готовится к встрече с Трампом в Белом доме24.01.26, 01:15 • 5424 просмотра

На другом фото, распространенном Белым домом, помощник колумбийского президента держит брошюру с тезисом о том, что Колумбия остается «союзником Америки против наркотеррористов».

Презентация результатов и идеологическая разрядка

По информации источников, знакомых с ходом подготовки встречи, колумбийская делегация планировала представить подробную презентацию успехов страны в борьбе с наркотрафиком, в частности данные о рекордных изъятиях кокаина. Этот визит считается ключевым этапом в попытке лидеров найти общий язык и достичь длительной разрядки в отношениях, несмотря на существенные идеологические разногласия и непредсказуемость обоих политиков.

Президент Колумбии призвал США передать Николаса Мадуро для суда в Венесуэле28.01.26, 05:11 • 4472 просмотра

Степан Гафтко

