Президент Колумбии призвал США передать Николаса Мадуро для суда в Венесуэле

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с официальным заявлением, в котором настаивает на экстрадиции свергнутого лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракас. Колумбийский лидер подчеркнул, что правосудие над бывшим политиком должно осуществляться по месту его деятельности, а не в американском суде. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Заявление Густаво Петро прозвучало за неделю до его запланированного визита в Белый дом, где 3 февраля должны состояться переговоры с Дональдом Трампом. Богота пытается сбалансировать отношения с США, одновременно демонстрируя несогласие с методами американской администрации в регионе. Ранее Петро уже публично осуждал спецоперацию 3 января, во время которой силы США захватили Мадуро, назвав ее "похищением" без юридических оснований.

Они должны вернуть его и поручить суду Венесуэлы, а не США – подчеркнул Петро во вторник, подтверждая свою позицию относительно суверенитета латиноамериканских государств.

В настоящее время Николас Мадуро находится под стражей в тюрьме Нью-Йорка. Американская прокуратура выдвинула ему ряд тяжких обвинений, среди которых ключевое место занимает наркотерроризм и содействие деятельности международных картелей. Вашингтон пока не проявляет готовности рассматривать вариант передачи задержанного венесуэльской стороне, ссылаясь на тяжесть преступлений против безопасности США.

