Президент Колумбии с оптимизмом готовится к встрече с Трампом в Белом доме

Фото: AP

Президент Колумбии Густаво Петро выразил оптимизм по поводу предстоящих переговоров с Дональдом Трампом, запланированных на 3 февраля 2026 года. Эта встреча должна стать завершением периода острого дипломатического кризиса, во время которого Вашингтон даже аннулировал визу колумбийскому лидеру из-за его критики американской внешней политики. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Густаво Петро подтвердил в социальной сети X, что подготовка к визиту идет успешно, ссылаясь на конструктивный диалог между внешнеполитическими ведомствами обеих стран. Министр иностранных дел Колумбии Роза Вильявисенсио и госсекретарь США Марко Рубио провели "дружеский разговор", чтобы окончательно согласовать детали встречи. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт отметил, что Вашингтон предоставит президенту Петро полные дипломатические гарантии, что демонстрирует радикальное изменение риторики Белого дома.

От вражды к диалогу

Отношения между лидерами обострились в сентябре 2025 года, когда США аннулировали визу Петро после его выступления на пропалестинском митинге в Нью-Йорке, где он призвал американских солдат не выполнять приказы Трампа. Тогда Вашингтон обвинял колумбийского президента в "безрассудных действиях" и связях с наркоторговлей.

В Каракасе замечен грузовой самолет, связанный с ЦРУ, на фоне дипломатического визита США

Однако после телефонного разговора 7 января 2026 года Трамп изменил тон, назвав звонок Петро "большой честью" и выразив готовность обсудить разногласия, в частности вопросы борьбы с наркотиками и ситуацию в Венесуэле.

Приоритеты встречи 3 февраля

Ключевыми темами предстоящего саммита станут совместные усилия в борьбе с транснациональной преступностью и интеллектуальное сотрудничество в оборонной сфере.

Колумбия создает "Антидроновый щит" стоимостью $1,6 млрд после атак США по Венесуэле

Колумбия планирует представить дорожную карту по сдерживанию производства кокаина и обсудить использование технологий разведки с помощью дронов. Для Густаво Петро, чей срок полномочий завершается в этом году, этот визит является критически важным для восстановления статуса Колумбии как главного стратегического партнера США в Латинской Америке.

Президент Колумбии сравнил миграционную службу США с нацистами после разговора с Трампом