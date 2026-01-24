Президент Колумбии с оптимизмом готовится к встрече с Трампом в Белом доме

$43.170.01
20:34 • 3658 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10 • 10405 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 12082 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 22842 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 22087 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 17369 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 24699 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 51922 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 22001 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24814 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
Популярные новости
Орбан говорит, что Венгрия не пустит Украину в ЕС еще 100 лет. В Киеве отвечают - хозяин в москве столько не протянет23 января, 13:34 • 5606 просмотра
"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника23 января, 14:25 • 9206 просмотра
США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на восстановление Украины после войны - Politico23 января, 15:44 • 3940 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft23 января, 16:14 • 14500 просмотра
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен23 января, 17:02 • 8600 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 22844 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 51922 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 74718 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 70442 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 72647 просмотра
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 22277 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 21804 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 37167 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 52513 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 47046 просмотра
Президент Колумбии с оптимизмом готовится к встрече с Трампом в Белом доме

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Колумбийский президент выразил оптимизм по поводу предстоящих переговоров с Дональдом Трампом, запланированных на 3 февраля 2026 года. Встреча должна завершить период дипломатического кризиса, во время которого Вашингтон аннулировал визу колумбийскому лидеру.

Президент Колумбии с оптимизмом готовится к встрече с Трампом в Белом доме
Фото: AP

Президент Колумбии Густаво Петро выразил оптимизм по поводу предстоящих переговоров с Дональдом Трампом, запланированных на 3 февраля 2026 года. Эта встреча должна стать завершением периода острого дипломатического кризиса, во время которого Вашингтон даже аннулировал визу колумбийскому лидеру из-за его критики американской внешней политики. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Густаво Петро подтвердил в социальной сети X, что подготовка к визиту идет успешно, ссылаясь на конструктивный диалог между внешнеполитическими ведомствами обеих стран. Министр иностранных дел Колумбии Роза Вильявисенсио и госсекретарь США Марко Рубио провели "дружеский разговор", чтобы окончательно согласовать детали встречи. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт отметил, что Вашингтон предоставит президенту Петро полные дипломатические гарантии, что демонстрирует радикальное изменение риторики Белого дома.

От вражды к диалогу

Отношения между лидерами обострились в сентябре 2025 года, когда США аннулировали визу Петро после его выступления на пропалестинском митинге в Нью-Йорке, где он призвал американских солдат не выполнять приказы Трампа. Тогда Вашингтон обвинял колумбийского президента в "безрассудных действиях" и связях с наркоторговлей.

В Каракасе замечен грузовой самолет, связанный с ЦРУ, на фоне дипломатического визита США11.01.26, 03:06 • 64360 просмотров

Однако после телефонного разговора 7 января 2026 года Трамп изменил тон, назвав звонок Петро "большой честью" и выразив готовность обсудить разногласия, в частности вопросы борьбы с наркотиками и ситуацию в Венесуэле.

Приоритеты встречи 3 февраля

Ключевыми темами предстоящего саммита станут совместные усилия в борьбе с транснациональной преступностью и интеллектуальное сотрудничество в оборонной сфере.

Колумбия создает "Антидроновый щит" стоимостью $1,6 млрд после атак США по Венесуэле12.01.26, 01:26 • 5256 просмотров

Колумбия планирует представить дорожную карту по сдерживанию производства кокаина и обсудить использование технологий разведки с помощью дронов. Для Густаво Петро, чей срок полномочий завершается в этом году, этот визит является критически важным для восстановления статуса Колумбии как главного стратегического партнера США в Латинской Америке. 

Президент Колумбии сравнил миграционную службу США с нацистами после разговора с Трампом10.01.26, 05:49 • 5226 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Ассошиэйтед Пресс
Густаво Петро
Колумбия
Белый дом
Венесуэла
Вашингтон
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Соединённые Штаты