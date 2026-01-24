$43.170.01
Президент Колумбії з оптимізмом готується до зустрічі з Трампом у Білому домі

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Колумбійський президент висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів із Дональдом Трампом, запланованих на 3 лютого 2026 року. Зустріч має завершити період дипломатичної кризи, під час якої Вашингтон анулював візу колумбійському лідеру.

Президент Колумбії з оптимізмом готується до зустрічі з Трампом у Білому домі
Фото: AP

Президент Колумбії Густаво Петро висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів із Дональдом Трампом, запланованих на 3 лютого 2026 року. Ця зустріч має стати завершенням періоду гострої дипломатичної кризи, під час якої Вашингтон навіть анулював візу колумбійському лідеру через його критику американської зовнішньої політики. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Густаво Петро підтвердив у соціальній мережі X, що підготовка до візиту йде успішно, посилаючись на конструктивний діалог між зовнішньополітичними відомствами обох країн. Міністр закордонних справ Колумбії Роза Вільявісенсіо та держсекретар США Марко Рубіо провели "дружню розмову", щоб остаточно узгодити деталі зустрічі. Представник Держдепартаменту Томмі Піготт зазначив, що Вашингтон надасть президенту Петро повні дипломатичні гарантії, що демонструє радикальну зміну риторики Білого дому.

Від ворожнечі до діалогу

Відносини між лідерами загострилися у вересні 2025 року, коли США анулювали візу Петро після його виступу на пропалестинському мітингу в Нью-Йорку, де він закликав американських солдатів не виконувати накази Трампа. Тоді Вашингтон звинувачував колумбійського президента в "безрозсудних діях" та зв'язках із наркоторгівлею.

У Каракасі помітили вантажний літак, пов'язаний із ЦРУ, на тлі дипломатичного візиту США11.01.26, 03:06 • 64360 переглядiв

Проте після телефонної розмови 7 січня 2026 року Трамп змінив тон, назвавши дзвінок Петро "великою честю" та висловивши готовність обговорити розбіжності, зокрема питання боротьби з наркотиками та ситуацію у Венесуелі.

Пріоритети зустрічі 3 лютого

Ключовими темами майбутнього саміту стануть спільні зусилля у боротьбі з транснаціональною злочинністю та інтелектуальна співпраця в оборонній сфері.

Колумбія створює "Антидроновий щит" вартістю $1,6 млрд після атак США по Венесуелі12.01.26, 01:26 • 5256 переглядiв

Колумбія планує презентувати дорожню карту щодо стримування виробництва кокаїну та обговорити використання технологій розвідки за допомогою дронів. Для Густаво Петро, чий термін повноважень завершується цього року, цей візит є критично важливим для відновлення статусу Колумбії як головного стратегічного партнера США в Латинській Америці. 

Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами після розмови з Трампом10.01.26, 05:49 • 5226 переглядiв

Степан Гафтко

