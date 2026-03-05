$43.720.26
Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду, саме він є перешкодою - Трамп

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський повинен укласти угоду, адже путін нібито готовий до миру. Американський лідер вважає, що Зеленський не виявляє достатньої готовності до переговорів.

Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду, саме він є перешкодою - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду. За словами Трампа, саме Зеленський є перешкодою, адже російський диктатор володимир путін нібито готовий укласти мирну угоду. Про це Трамп заявив виданню POLITICO, передає УНН

Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду. Я думаю, що путін готовий укласти угоду 

- сказав Трамп. 

Американський лідер додав, що Президент України не виявляє достатньої готовності до переговорів.

Неможливо уявити, що саме він є перешкодою. У вас немає козирів. А тепер у нього їх ще менше 

- додав Трамп. 

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у середу заявив, що прагне якомога швидшого закінчення війни – в ідеалі впродовж місяця.

Павло Башинський

