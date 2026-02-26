Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським

Президент США Дональд Трамп під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у середу заявив, що прагне якомога швидшого закінчення війни – в ідеалі впродовж місяця. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного українського чиновника та два інших джерела, обізнані з деталями розмови, інформує УНН.

Зазначається, що Трамп наполягає на укладенні мирної угоди до літа, але між Україною та росією все ще існують значні розбіжності, особливо щодо питання контролю за територіями на Донбасі.

Видання вказує, що розмова між Трампом і Зеленським "була дуже дружньою і позитивною". Так, Президент України подякував главі Білого дому за його допомогу і сказав, що тільки він може змусити російського диктатора путіна припинити війну.

Зеленський згодом сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року, а Трамп відповів, що війна триває вже занадто довго і сказав, що хотів би, щоб вона закінчилася за місяць