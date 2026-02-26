Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським

$43.260.03
19:42
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
18:38
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Актор Мартін Шорт втратив доньку. Жінка пішла із життя внаслідок самогубства. 25 лютого, 15:23
Загибель чоловіка у Дніпрі і затримання підозрюваних з ТЦК - озвучені нові деталі. 25 лютого, 15:37
Орбан оголосив розгортання військових біля електростанцій через зупинку постачання нафти. 25 лютого, 15:51
САП та НАБУ викрили нову схему заволодіння державними коштами в Мін'юсті. 18:00
Україна вийшла з низки угод СНД, включаючи об'єднану систему ППО. 18:56
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу. 23 лютого, 14:00
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Рустем Умєров
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Іспанія
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті. 24 лютого, 19:45
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом. 24 лютого, 16:37
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну. 24 лютого, 14:59
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом. 24 лютого, 12:26
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку. 23 лютого, 21:02
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
The New York Times

Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським

Київ • УНН

 40 перегляди

Дональд Трамп під час розмови із Зеленським заявив, що прагне закінчення війни в Україні протягом місяця. Трамп підтвердив готовність надати Україні значні гарантії безпеки.

Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським

Президент США Дональд Трамп під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у середу заявив, що прагне якомога швидшого закінчення війни – в ідеалі впродовж місяця. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного українського чиновника та два інших джерела, обізнані з деталями розмови, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Трамп наполягає на укладенні мирної угоди до літа, але між Україною та росією все ще існують значні розбіжності, особливо щодо питання контролю за територіями на Донбасі.

Видання вказує, що розмова між Трампом і Зеленським "була дуже дружньою і позитивною". Так, Президент України подякував главі Білого дому за його допомогу і сказав, що тільки він може змусити російського диктатора путіна припинити війну.

Зеленський згодом сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року, а Трамп відповів, що війна триває вже занадто довго і сказав, що хотів би, щоб вона закінчилася за місяць

- цитує видання одного зі співрозмовників.

За словами українського чиновника, Трамп підтвердив готовність надати Україні "значні гарантії безпеки" з боку США в рамках потенційної мирної угоди з росією.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, зокрема обговорили питання, над якими 26 лютого в Женеві працюватимуть представники на двосторонній зустрічі. Також ішлося про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на початку березня.

Зустріч путіна, Трампа і Зеленського має сенс лише для фіналізації домовленостей - пєсков. 25.02.26, 19:25

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Женева
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна