19:42 • 5540 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
18:38 • 11793 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
18:05 • 14372 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
17:40 • 14040 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 14267 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 13928 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 25552 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18068 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17456 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 32952 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Трамп стремится к завершению войны в Украине за месяц: Axios узнал подробности разговора президента США с Зеленским

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Дональд Трамп во время разговора с Зеленским заявил, что стремится к окончанию войны в Украине в течение месяца. Трамп подтвердил готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности.

Трамп стремится к завершению войны в Украине за месяц: Axios узнал подробности разговора президента США с Зеленским

Президент США Дональд Трамп во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в среду заявил, что стремится к скорейшему окончанию войны – в идеале в течение месяца. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника и два других источника, осведомленных с деталями разговора, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Трамп настаивает на заключении мирного соглашения до лета, но между Украиной и Россией все еще существуют значительные разногласия, особенно по вопросу контроля за территориями на Донбассе.

Издание указывает, что разговор между Трампом и Зеленским "был очень дружественным и позитивным". Так, Президент Украины поблагодарил главу Белого дома за его помощь и сказал, что только он может заставить российского диктатора Путина прекратить войну.

Зеленский впоследствии сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится уже слишком долго и сказал, что хотел бы, чтобы она закончилась за месяц

- цитирует издание одного из собеседников.

По словам украинского чиновника, Трамп подтвердил готовность предоставить Украине "значительные гарантии безопасности" со стороны США в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, в частности обсудили вопросы, над которыми 26 февраля в Женеве будут работать представители на двусторонней встрече. Также речь шла о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в начале марта.

