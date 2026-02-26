Трамп стремится к завершению войны в Украине за месяц: Axios узнал подробности разговора президента США с Зеленским
Киев • УНН
Дональд Трамп во время разговора с Зеленским заявил, что стремится к окончанию войны в Украине в течение месяца. Трамп подтвердил готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности.
Президент США Дональд Трамп во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в среду заявил, что стремится к скорейшему окончанию войны – в идеале в течение месяца. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника и два других источника, осведомленных с деталями разговора, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Трамп настаивает на заключении мирного соглашения до лета, но между Украиной и Россией все еще существуют значительные разногласия, особенно по вопросу контроля за территориями на Донбассе.
Издание указывает, что разговор между Трампом и Зеленским "был очень дружественным и позитивным". Так, Президент Украины поблагодарил главу Белого дома за его помощь и сказал, что только он может заставить российского диктатора Путина прекратить войну.
Зеленский впоследствии сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится уже слишком долго и сказал, что хотел бы, чтобы она закончилась за месяц
По словам украинского чиновника, Трамп подтвердил готовность предоставить Украине "значительные гарантии безопасности" со стороны США в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, в частности обсудили вопросы, над которыми 26 февраля в Женеве будут работать представители на двусторонней встрече. Также речь шла о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в начале марта.
