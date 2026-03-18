На реакторах Хмельницкой АЭС создали самый большой в мире мурал-вышиванку

В понедельник, 16 марта, на Хмельницкой АЭС установили рекорд Украины - самый большой мурал в виде украинского орнамента на реакторных установках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Книгу мировых рекордов.

Мурал в виде украинского национального орнамента (вышиванки), нанесенный на реакторные установки АЭС высотой 45,4 метра. Он охватывает два энергоблока ХАЭС: общая площадь росписи составляет более 1,8 тыс. квадратных метров, его длина превышает 220 метров, а максимальная высота достигает более 9 метров.

Как отметили в Книге мировых рекордов, это произошло именно в день годовщины синхронизации украинской энергосистемы с европейской энергосетью. Это событие стало важным шагом интеграции Украины в энергетическое пространство Европы, говорится в сообщении.

Вышиванка для украинцев - это не просто орнамент. Это символ нашей культуры, истории и духовный оберег. Мы хотели, чтобы этот оберег был и на наших энергоблоках. Сегодня эти реакторные установки - единственные в мире, имеющие такое оформление. Это знак того, что украинская энергетика имеет свою душу, силу и идентичность - заявил генеральный директор Хмельницкой АЭС Андрей Козюра.

