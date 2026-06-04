Война с Ираном может завершиться временным соглашением без стратегического поражения Тегерана — Reuters
Киев • УНН
Соглашение с Ираном может снизить напряженность в регионе без изменения политического строя страны. Документ восстановит судоходство, но не решит ключевые противоречия.
Война США и Израиля против Ирана может завершиться временной договоренностью, которая не приведет к окончательному решению конфликта. Несмотря на значительные потери, Тегеран, вероятно, сохранит свою политическую систему и влияние Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По информации источников, знакомых с переговорами, сейчас обсуждается соглашение, которое позволит снизить напряженность в регионе и восстановить безопасное судоходство через Ормузский пролив. В то же время оно не будет предусматривать разрешения ключевых противоречий между сторонами.
Аналитики и дипломаты отмечают, что Иран выходит из конфликта со значительными экономическими потерями и ослабленной военно-промышленной базой. Однако руководящая роль Корпуса стражей исламской революции внутри страны может только усилиться. Ожидается, что потенциальное соглашение также поможет уменьшить давление на мировые энергетические и финансовые рынки.
Трамп подтвердил, что прибег к нецензурным выражениям во время разговора с Нетаньяху из-за атак на Ливан03.06.26, 15:12 • 2568 просмотров
Бывший высокопоставленный дипломат США Деннис Росс считает, что результаты кампании пока не дают оснований говорить о стратегическом успехе.
Были чрезвычайные тактические военные успехи и никаких фундаментальных стратегических достижений. Нет ни одного закрытого дела
По оценкам экспертов, даже в случае достижения договоренностей в ближайшее время они будут иметь скорее характер временного перемирия, чем долгосрочного мира.
Трамп заявил, что "кажется, хорошо ладит" с верховным лидером Ирана и хотел бы встретиться с ним03.06.26, 15:54 • 3992 просмотра