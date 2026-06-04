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The New York Times

Война с Ираном может завершиться временным соглашением без стратегического поражения Тегерана — Reuters

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Соглашение с Ираном может снизить напряженность в регионе без изменения политического строя страны. Документ восстановит судоходство, но не решит ключевые противоречия.

Война с Ираном может завершиться временным соглашением без стратегического поражения Тегерана — Reuters
Фото: Reuters

Война США и Израиля против Ирана может завершиться временной договоренностью, которая не приведет к окончательному решению конфликта. Несмотря на значительные потери, Тегеран, вероятно, сохранит свою политическую систему и влияние Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации источников, знакомых с переговорами, сейчас обсуждается соглашение, которое позволит снизить напряженность в регионе и восстановить безопасное судоходство через Ормузский пролив. В то же время оно не будет предусматривать разрешения ключевых противоречий между сторонами.

Аналитики и дипломаты отмечают, что Иран выходит из конфликта со значительными экономическими потерями и ослабленной военно-промышленной базой. Однако руководящая роль Корпуса стражей исламской революции внутри страны может только усилиться. Ожидается, что потенциальное соглашение также поможет уменьшить давление на мировые энергетические и финансовые рынки.

Трамп подтвердил, что прибег к нецензурным выражениям во время разговора с Нетаньяху из-за атак на Ливан03.06.26, 15:12 • 2568 просмотров

Бывший высокопоставленный дипломат США Деннис Росс считает, что результаты кампании пока не дают оснований говорить о стратегическом успехе.

Были чрезвычайные тактические военные успехи и никаких фундаментальных стратегических достижений. Нет ни одного закрытого дела

– сказал он.

По оценкам экспертов, даже в случае достижения договоренностей в ближайшее время они будут иметь скорее характер временного перемирия, чем долгосрочного мира.

Трамп заявил, что "кажется, хорошо ладит" с верховным лидером Ирана и хотел бы встретиться с ним03.06.26, 15:54 • 3992 просмотра

Степан Гафтко

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