Трамп заявил, что "кажется, хорошо ладит" с верховным лидером Ирана и хотел бы встретиться с ним
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что "кажется, хорошо ладит" с аятоллой Моджтабой Хаменеи. Президент упомянул о вероятных тяжелых ранениях лидера Ирана после атак США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он и верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи, "кажется, хорошо ладят", несмотря на то, что аятолла не появлялся на публике с начала войны США в Иране, передает УНН.
На вопрос New York Post о состоянии аятоллы Трамп ответил: "Я не слышал, что у него все хорошо".
"Если верить историям, то ему, знаете ли, не хватает многих различных частей тела", – сказал президент США. Сообщалось, что Хаменеи был серьезно ранен во время первого залпа ударов США против Ирана, в результате которого погиб его отец, Али Хаменеи.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и "все активнее взаимодействует" - Рубио02.06.26, 20:36 • 11821 просмотр
На вопрос, кто принимает решения за Иран, Трамп ответил: "Ну, они говорят, что он дает одобрение, потому что так было очень-очень долго. Сначала его отец, а затем он, я думаю, это преемник. Но, кажется, мы довольно хорошо ладим".
Трамп сказал, что хотел бы встретиться с аятоллой в какой-то момент.
Трамп отвергает «ложные» сообщения о прекращении мирных переговоров между США и Ираном02.06.26, 20:55 • 4606 просмотров