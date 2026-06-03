Трамп заявил, что "кажется, хорошо ладит" с верховным лидером Ирана и хотел бы встретиться с ним

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи, "кажется, хорошо ладят", несмотря на то, что аятолла не появлялся на публике с начала войны США в Иране, передает УНН.

На вопрос New York Post о состоянии аятоллы Трамп ответил: "Я не слышал, что у него все хорошо".

"Если верить историям, то ему, знаете ли, не хватает многих различных частей тела", – сказал президент США. Сообщалось, что Хаменеи был серьезно ранен во время первого залпа ударов США против Ирана, в результате которого погиб его отец, Али Хаменеи.

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На вопрос, кто принимает решения за Иран, Трамп ответил: "Ну, они говорят, что он дает одобрение, потому что так было очень-очень долго. Сначала его отец, а затем он, я думаю, это преемник. Но, кажется, мы довольно хорошо ладим".

Трамп сказал, что хотел бы встретиться с аятоллой в какой-то момент.

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