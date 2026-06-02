Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и "все активнее взаимодействует" - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. Он все активнее взаимодействует через письменные сообщения.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил комитету, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и «все активнее взаимодействует», передает УНН со ссылкой на Guardian.
«Я считаю, учитывая то, что произошло со многими лидерами в этой системе, публичная позиция, вероятно, не рекомендуется для них внутри страны», — сказал он.
Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран Ирана вопреки требованиям Трампа - Reuters22.05.26, 09:52 • 3192 просмотра
«Но, тем не менее, я думаю, есть признаки того, что он все активнее взаимодействует на каком-то уровне, хотя все его сообщения были в письменной форме и через посредников».
Раненый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи тайно формирует стратегию переговоров с США - CNN09.05.26, 16:23 • 4922 просмотра