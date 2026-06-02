Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и "все активнее взаимодействует" - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил комитету, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и «все активнее взаимодействует», передает УНН со ссылкой на Guardian.

«Я считаю, учитывая то, что произошло со многими лидерами в этой системе, публичная позиция, вероятно, не рекомендуется для них внутри страны», — сказал он.

«Но, тем не менее, я думаю, есть признаки того, что он все активнее взаимодействует на каком-то уровне, хотя все его сообщения были в письменной форме и через посредников».

