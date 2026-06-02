Мадьяр готов встретиться с Зеленским на следующей неделе после завершения технических переговоров по правам венгерского меньшинства — СМИ
Киев • УНН
Петер Мадьяр готов к встрече с Зеленским на следующей неделе. Главным условием является завершение технических переговоров по правам венгерского меньшинства.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил во вторник, что готов встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе, если технические переговоры по правам меньшинств завершатся на этой неделе, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Издание отмечает, что этот вопрос о правах меньшинств давно накаляет отношения и является препятствием для вступления Киева в ЕС.
Время и место встречи Зеленского и Орбана еще должны согласовать - глава МИД22.05.26, 16:16 • 29442 просмотра
Шаг по решению вопросов прав венгерского меньшинства, проживающего в Украине, сигнализирует о шаге к улучшению отношений при Мадьяре, который прервал длительное пребывание Виктора Орбана на посту премьер-министра в начале этого года.
Будапешт назвал условие для встречи Мадьяра с Зеленским27.05.26, 16:18 • 4467 просмотров