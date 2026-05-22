Время и место встречи Зеленского и Орбана еще должны согласовать — глава МИД
Киев • УНН
Дипломатические каналы согласовывают время и место встречи лидеров Украины и Венгрии. Первый раунд переговоров длился шесть часов и показал прогресс.
Время и место встречи Президента Украины Владимира Зеленского с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам, сообщил во время общения с журналистами министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет УНН.
О встрече лидеров — она состоится в месте и время или тайминг, который будет согласован по дипломатическим каналам между обеими сторонами. Мы будем эту дату и время определять, исходя из нашего договорного трека, исходя из наработок наших переговорных команд, которые, кстати, уже сформированы с обеих сторон
По его словам, первый раунд консультаций уже состоялся. "Длились более 6 часов", — указал министр.
"Я читал отчет. Мы внутри сейчас обсуждаем результаты этих консультаций, и первый мой вывод: безусловно, достигнут прогресс", — добавил Сибига.
