Зеленский назвал потери рф в этом году и украинские успехи в приграничье Сумщины
Киев • УНН
С начала 2024 года потери РФ превысили 145 тысяч человек. В приграничье Сумской области украинские военные достигают определенных целей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на фронте в приграничье Сумской области достигаем определенных целей, продолжаем наносить оккупантам потери и на других направлениях, пишет УНН.
Детально обсудили с Главнокомандующим ВСУ активность на фронте. Так, с начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек. В частности, уничтоженными – почти 86 тысяч человек, тяжелоранеными – по меньшей мере 59 тысяч человек, в плен взято более 800 российских военнослужащих. В приграничье Сумской области достигаем определенных целей. Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику оккупантов также на других направлениях
Президент отметил: "Особенно хочу поблагодарить за меткость операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые стоит отметить десантников и штурмовиков. Спасибо каждому украинскому подразделению, которое достигает результатов!".
