Вторжение РФ выдыхается, а Путин хочет завершить войну до конца года, но на "победных" условиях — Bloomberg

Киев • УНН

 • 1550 просмотра

ВСУ стабилизировали фронт и наносят удары дронами вглубь РФ. Путин хочет закончить войну до конца года при условии полного контроля над Донбассом.

Вторжение РФ выдыхается, а Путин хочет завершить войну до конца года, но на "победных" условиях — Bloomberg

Украина и ее союзники все больше уверены, что вторжение рф выдыхается, на фоне того, как Украина стабилизирует линию фронта и останавливает весеннее наступление москвы, при этом некоторые высокопоставленные кремлевские чиновники считают, что конфликт зашел в тупик без четкого способа решения, в то же время путин хочет завершить войну до конца года, но только на тех условиях, которые он считает победными, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Растущая эффективность Украины в использовании беспилотников для нанесения значительных потерь российским войскам сопровождается ударами за линией фронта и глубоко внутри россии, "что вызывает растущую внутреннюю критику в отношении главы кремля владимира путина", пишет издание. "Наряду с экономическим спадом и ограничениями в интернете, это приводит к углублению усталости от войны среди рядовых россиян", указывает издание.

"Нервное настроение разделяют многие представители российской элиты, некоторые высокопоставленные кремлевские чиновники считают, что конфликт зашел в тупик без четкого способа его решения", говорят люди, знакомые с ситуацией.

"путин хочет завершить войну до конца этого года, но только на тех условиях, которые он считает победными, включая полный контроль над восточным украинским регионом Донбасса, который его войска не смогли захватить более десяти лет", по словам одного из источников, "одновременно стремясь к более широкому соглашению о безопасности с Европой, которое фактически признало бы территориальные приобретения москвы", пишет издание.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков отрицает, что путин установил такой срок, отмечает издание.

Украина в четверг объявила о значительном усилении безопасности на севере страны после того, как Президент Владимир Зеленский предупредил о риске потенциального российского наступления из Брянской области и беларуси.

Даже несмотря на то, что Украина готовится к дополнительному российскому наступлению этим летом, предупреждая, что кремль может прибегнуть к очередной непопулярной кампании по призыву на военную службу для усиления наступления, ее силы в основном удерживают линию фронта с момента усиления боевых действий после зимнего затишья. Они стабилизировали значительную часть фронта к середине мая, согласно данным DeepState, службы картографирования конфликтов, которая сотрудничает с Министерством обороны Украины, пишет издание.

"Киев также значительно улучшил свой коэффициент потерь примерно до одного украинского солдата на каждых пятерых российских военнослужащих", заявил в прошлом месяце президент Финляндии Александар Стубб. Государственный секретарь США Марко Рубио повторил эту оценку в интервью Fox News 13 мая, заявив, что Украина теперь имеет "самые мощные вооруженные силы в Европе".

Украинская армия является сильнейшей в Европе - Рубио14.05.26, 19:30 • 9985 просмотров

Беспилотники, развернутые Украиной в растущем количестве, стали переломным моментом в войне, указывает издание.

Министр обороны Михаил Федоров заявил журналистам в начале этой недели, что Украина значительно "замедлила продвижение противника и постепенно возвращает инициативу". Около 35 203 российских солдат погибли или получили тяжелые ранения в апреле, и цель состоит в том, чтобы "нанести врагу не менее 200 потерь на каждый квадратный километр продвижения", сказал он.

Министр ранее заявлял, что 50 000 российских потерь в месяц сделают войну неустойчивой для москвы.

"Вместе с Президентом и дипломатической командой мы объясняем нашим партнерам, что Украина выполняет свою домашнюю работу, - сказал Федоров Bloomberg News. - Сейчас важно, чтобы наши партнеры внесли свой вклад и помогли масштабировать то, что уже сегодня доказывает свою эффективность".

Несколько европейских дипломатов, говоривших на условиях анонимности, заявили, что "считают настроение в россии мрачным, так как поле боя зашло в тупик, а удары беспилотников Киева переносят войну в москву".

"россия сталкивается с неудачами на поле боя, - сказал Найджел Гулд-Дэвис, старший научный сотрудник по вопросам россии и Евразии в Institute for Strategic Studies в Лондоне. - Чтобы поддерживать свои военные усилия в Украине, кремлю почти наверняка придется ввести вторую частичную мобилизацию" в течение следующих 12 месяцев, сказал он.

Пентагон заявил, что Украина вернула себе территорию после блокировки Starlink для россиян - Bloomberg22.05.26, 08:57 • 2168 просмотров

Юлия Шрамко

