Украинская армия является сильнейшей в Европе - Рубио

Киев • УНН

 • 1568 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ВСУ являются самой мощной армией Европы благодаря новым тактикам. Потери РФ в пять раз превышают украинские.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вооруженные силы Украины на данный момент являются "самыми сильными и мощными" в Европе. По его словам, украинская армия смогла адаптироваться к современной войне, создав новые тактики и технологии, передает УНН.

Детали

Нет никаких сомнений, что сама необходимость вести эту войну заставила украинцев разработать новые тактики, новые методы, новое оборудование и новые технологии, которые создают своего рода гибридную асимметричную войну. Это впечатляет, без сомнения

- заявил Рубио.

По его словам, российская армия несет значительно большие потери, чем украинская.

Если посмотреть на ситуацию, россияне теряют ежемесячно в пять раз больше солдат, чем украинцы, при том что Украина - меньшая страна и имеет меньшую армию

- отметил госсекретарь США.

Рубио также подчеркнул, что сила украинской армии связана как с международной помощью, так и с боевым опытом, полученным во время войны.

Вооруженные силы Украины сейчас являются самыми сильными и мощными вооруженными силами во всей Европе - это нужно четко сказать

 - добавил он.

