Украинская армия является сильнейшей в Европе - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вооруженные силы Украины на данный момент являются "самыми сильными и мощными" в Европе. По его словам, украинская армия смогла адаптироваться к современной войне, создав новые тактики и технологии, передает УНН.

Нет никаких сомнений, что сама необходимость вести эту войну заставила украинцев разработать новые тактики, новые методы, новое оборудование и новые технологии, которые создают своего рода гибридную асимметричную войну. Это впечатляет, без сомнения

По его словам, российская армия несет значительно большие потери, чем украинская.

Если посмотреть на ситуацию, россияне теряют ежемесячно в пять раз больше солдат, чем украинцы, при том что Украина - меньшая страна и имеет меньшую армию

Рубио также подчеркнул, что сила украинской армии связана как с международной помощью, так и с боевым опытом, полученным во время войны.

Вооруженные силы Украины сейчас являются самыми сильными и мощными вооруженными силами во всей Европе - это нужно четко сказать