В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревог

Киевская городская военная администрация (КГВА) может запретить людям, спускающимся в подземку во время ракетно-дроновых атак россии по столице, приносить и устанавливать палатки. Об этом 2 июня заявила спикер ведомства Екатерина Поп в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

По ее словам, во время ночных тревог в подземке возникает проблема нехватки места: часть людей раскладывает палатки, из-за чего остальным сложнее найти пространство в укрытии.

Что касается вместимости, то, как вы знаете, метрополитен – это транспортная и критическая инфраструктура. Трудно… говорить об увеличении вместимости метрополитена. Но, учитывая потребность, целесообразно пообщаться именно с руководством киевского метрополитена и исследовать такую возможность. Или (внести – ред.) определенные какие-то оптимальные ограничения для комфортности всех жителей, которые перемещаются в метрополитен – сказала Екатерина Поп.

Детали

Спикер ведомства добавила, что проблема с нехваткой мест в столичной подземке, которая ночью превращается в укрытие, актуальна и ее могут обсудить даже на общественных слушаниях.

Кроме того, Екатерина Поп призвала горожан и гостей столицы во время ночных ракетно-дроновых обстрелов в городе уважать тех людей в убежищах, которые оказались рядом, и заботиться и об их комфорте.

Нужно максимально (вести себя – ред.) толерантно, для того чтобы больше людей могли найти себе место во время воздушной тревоги и быть в безопасности – подчеркнула спикер КГВА.

Что этому предшествовало

В ночь 2 мая 2026 года во время ракетно-дроновой атаки россии на Украину киевский метрополитен приютил рекордное количество людей – 41 тысячу жителей и гостей столицы.

Людям на платформах станций начало не хватать места, ведь его занимали габаритные палатки, матрасы и даже раскладушки, с которыми люди пришли в убежище, чтобы переждать ночь в безопасности. Между людьми сразу начали возникать споры и ссоры.

Многие люди начали писать о впечатлениях от ночи в метро и поведении своих вынужденных соседей в соцсетях:

“Мажорам-палаточникам должен быть запрещен вход в метро. Или пусть пускают к себе как минимум троих (человек – ред.), или — вон. Надо создавать петицию”.

“Женщина порезала мужчине (палатку – ред.), потому что он занял ее постоянное место, где до него всегда лежало четыре человека”.

“Жители Киева, Шевченковского района (м. Дорогожичи”) вынуждены стоять в метро не один час во время масштабных обстрелов, спасая себя и своих детей”.

“Все приперлись с (палатками – ред.) размером с дом, позанимали кучу мест, где могли бы еще сесть люди и (спасти – ред.) себе жизнь”.

“Я понимаю, палатки в метро – это очень удобно, но если это палатка, которая занимает уже половину метро, – вроде уже и не “круто”, нет?”.

“Палатки – это трындец. Их использование нужно запретить”.

Сегодня, 2 июня, люди зарегистрировали на сайте электронных петиций Киевского городского совета документ с требованием запретить использование туристических палаток, надувных кроватей и крупногабаритных матрасов на станциях метро во время воздушных тревог для обеспечения максимальной вместимости укрытий.

Петицию №14277 создала Наталья Тыц. Женщина требует от органов городского самоуправления:

ввести официальный запрет на развертывание туристических палаток, надувных кроватей, матрасов и других крупногабаритных средств для сна, которые ограничивают полезную площадь платформ и проходов метро во время тревог;

ввести административную ответственность за нарушение этой нормы в виде штрафа в размере 5 000 гривен с конфискацией указанного имущества;

обязать сотрудников полиции и дежурных по станциям осуществлять постоянный контроль, оперативно выявлять нарушителей, требовать сворачивания таких объектов и составлять соответствующие админпротоколы.

На площади, которую занимает одна такая палатка или матрас (где находится всего 1-2 человека), в сидячем состоянии могли бы безопасно и относительно комфортно разместиться от 4 до 10 человек. Из-за эгоистичного использования пространства другим горожанам, в частности пожилым людям, беременным женщинам и детям, не хватает места – аргументирует свои требования автор петиции.

Депутат Киевсовета Ксения Семенова убеждена, что в ситуации с палатками в метро виноваты не люди, которые их принесли в убежище, а киевская власть, которая на пятом году полномасштабного вторжения вс рф в Украину не обустроила для горожан и гостей столицы комфортные и безопасные укрытия.

Почему начались ссоры в метро за места во время тревоги? Город за все годы войны не построил ни одного нового укрытия, надеясь, что все, кому очень надо, и в метро влезут – сказала Семенова.

Она также акцентировала внимание на том, что ситуацию к лучшему не исправило и руководство метрополитена.

"Метрополитен даже не попытался организовать пространство на период ночных атак. Следовательно, пространство организуют люди по принципу: кто первый встал, — того и тапки", – добавила депутат Киевсовета.

На официальной странице КП "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook отметили, что подземка и так приняла этой ночью рекордное количество людей – 41 тысячу, из которых 4,5 тысячи детей.

Также там обратились к пассажирам метрополитена и всем тем, кто спускается в метро как в убежище.

Во время длительных воздушных тревог, когда на станциях метро одновременно укрываются десятки тысяч людей, важно заботиться не только о собственном комфорте, но и о безопасности и удобстве других. Платформы станций имеют четкий размер, поэтому его необходимо использовать рационально, чтобы места хватило всем. Также в укрытие не стоит приносить громоздкие вещи, которые могут препятствовать свободному передвижению пассажиров – написали представители КП “Киевский метрополитен”.

Кроме того, людям напомнили о нарушении правил безопасности во время возможной эвакуации, которых не избежать из-за габаритных матрасов и палаток.

Важно обеспечивать пути эвакуации. В случае возникновения внештатной ситуации проход должен оставаться открытым для безопасного и оперативного перемещения людей. Палатки могут существенно осложнять использование эвакуационных путей – подчеркнули представители предприятия в сообщении.

Представители киевского метро дали людям, пользующимся подземкой как убежищем, несколько рекомендаций о том, как себя вести.

Для того чтобы остаться в подземке на ночь, необходимо:

прийти на станцию до ее закрытия на вход (детальный режим работы каждой станции по ссылке в комментариях);

сообщить работникам и полиции о том, что вы планируете остаться на всю ночь;

спуститься на платформу. Где лучше разместиться – подскажут работники станции.

Чтобы пребывание на станциях в ночное время было безопасным и более комфортным, всем горожанам посоветовали иметь с собой:

теплые вещи, одеяла и карематы, так как средняя температура в укрытии составляет 17–18°C, могут быть сквозняки из-за наличия туннелей и других подземных помещений;

персональные лекарства и бутылку воды;

средства гигиены (влажные и сухие салфетки);

для владельцев домашних животных – пеленки и пакетики.

Людей также попросили по возможности выбирать для укрытия центральные станции метрополитена, на которых во время воздушной тревоги находится меньшее количество людей.

В ночь на 2 июня россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине, применив 73 ракеты различных типов и 656 ударных беспилотников. Основным направлением удара был Киев, также под атакой оказались Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавщина и другие регионы. В результате обстрела погибли более 10 человек, более 100 - пострадали.

По данным Воздушных сил, всего радиотехнические войска зафиксировали 729 дронов и ракет, которыми агрессор атаковал страну. Российские войска применили 8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 33 баллистические ракеты "Искандер-М", 27 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет "Калибр", а также 656 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия".