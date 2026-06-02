Война путина против Украины упирается в финансовые проблемы - Bloomberg

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Чиновники рф предупреждают путина о критической цене войны и дефиците бюджета. Украина усиливает давление на вражеский тыл благодаря дронам и помощи ЕС.

Экономические последствия войны против Украины все сильнее давят на россию, а окружение владимира путина уже сигнализирует о чрезмерной стоимости затяжного конфликта. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

По данным издания, российские финансовые чиновники предупреждают путина, что война становится слишком дорогой для бюджета рф. Дефицит бюджета растет, экономический рост почти остановился, а военное руководство требует еще миллиарды долларов на продолжение боевых действий.

Несмотря на это, путин, как отмечает Bloomberg, не демонстрирует готовности менять курс и продолжает требовать экономии в других сферах, оставаясь настроенным на захват Донецкой области.

Украина усиливает давление на российский тыл

В то же время Украина, по оценке издания, стала увереннее после сложной зимы массированных российских атак.

В частности, десятки миллиардов евро помощи от ЕС должны поступить в Киев в ближайшее время, что поможет стабилизировать финансовую ситуацию.

Кроме того, украинские дальнобойные дроны все чаще атакуют логистику российской армии и нефтеперерабатывающую инфраструктуру в глубоком тылу рф, что ограничивает возможности кремля финансировать войну.

США отходят от активной дипломатии

В Bloomberg также отмечают, что администрация президента США Дональда Трампа фактически свернула активные дипломатические попытки завершить войну, переключив основное внимание на конфликт вокруг Ирана.

При этом европейские лидеры пока не определились, кто именно мог бы представлять Европу в возможных переговорах с путиным.

Несмотря на огромные потери армии рф, российские генералы продолжают убеждать путина, что россия "побеждает", а в его ближайшем окружении почти нет тех, кто готов открыто выступить за прекращение войны.

Кремль игнорирует внутренние последствия войны

Издание подчеркивает, что путин действует так, будто уверен в собственной безнаказанности и почти не считается с последствиями для экономики и общества рф.

В то же время для Украины и ее союзников главной задачей остается дальнейшее увеличение цены войны для кремля, чтобы в конечном итоге заставить российское руководство изменить свои расчеты.

Андрей Тимощенков

