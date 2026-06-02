США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
Вашингтон обсуждает размещение ядерного оружия в новых странах Европы для заверения союзников. Это позволит большему количеству государств принимать самолеты DCA.
США обсуждают вопрос о развертывании ядерного оружия в дополнительных европейских государствах НАТО, чтобы заверить союзников, что сокращение поддержки конвенциональных войск не ослабляет гарантии безопасности, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Американские чиновники "заявили о своей открытости к дополнительному развертыванию за пределами шести стран, уже имеющих бомбардировщики, способные нести ядерное оружие", сообщили Financial Times три человека, знакомых с ходом обсуждений.
Переговоры, которые являются строго конфиденциальными и могут не привести к каким-либо изменениям в договоренностях о совместном использовании ядерного оружия, проходят на фоне широкой обеспокоенности в Европе относительно шагов президента США Дональда Трампа по выводу американских войск и критически важных систем вооружения с континента.
Это, пишет издание, потенциально позволит большему количеству стран разместить так называемые американские самолеты двойного назначения (DCA), способные наносить ядерные удары. Двое из источников заявили, что "открытость к обсуждению расширения преследовала цель продемонстрировать обязательства США обеспечить ядерный зонтик, даже когда союзников по НАТО заставляют нести большую часть бремени конвенциональной обороны".
