США могут ускорить вывод войск из Европы – СМИ
Киев • УНН
Вашингтон представит НАТО план быстрого сокращения контингента в Европе в следующем месяце. Ранее США объявили о выводе 5 тысяч человек из Германии.
Соединенные Штаты планируют ускорить сокращение своего военного присутствия в Европе и уже в следующем месяце представить соответствующие предложения союзникам по НАТО. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источник в Пентагоне, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В мае Вашингтон объявил о намерении вывести 5 тысяч военнослужащих из Германии. Это решение многие обозреватели связали с разногласиями между администрацией президента США Дональда Трампа и европейскими союзниками относительно войны в Иране.
В настоящее время в Германии дислоцируются около 35 тысяч американских военных – это самый большой контингент США в Европе. Тогда Пентагон заявлял, что процесс вывода войск продлится от шести до двенадцати месяцев.
Планы могут представить союзникам по НАТО
По данным немецкого издания, новые предложения США должны быть представлены партнерам во время конференции НАТО в следующем месяце. В то же время подробности относительно возможных сроков или военных объектов, которых коснутся изменения, пока не раскрываются.
Пентагон пока не комментировал информацию о возможном ускорении вывода войск с европейских баз.
