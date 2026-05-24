23 мая, 15:51
Зеленский: получены данные о подготовке рф удара с применением "орешника", важно реагировать на тревоги с сегодняшнего вечера
23 мая, 11:41
Зеленский ввел новые санкции против ракетчиков рф и "теневого" флота
22 мая, 19:13
НБУ выпустил уникальную восьмиугольную монету, посвященную украинской художнице Александре ЭкстерPhoto
22 мая, 14:53
Рубио назвал условия для возобновления переговоров Украины и рф при участии США
22 мая, 14:21
Чемпион бокса против короля кикбоксинга: анонс боя Усик — ВерховенPhotoVideo
Эксклюзив
22 мая, 14:18
Украина наращивает "дроновую блокаду" оккупированных территорий - оборона россиян может посыпаться - эксперт
Эксклюзив
22 мая, 13:38
Лазеры будут сбивать «шахеды» — военный эксперт объяснил, как будет работать украинская система «Тризуб»
22 мая, 13:16
Время и место встречи Зеленского и Орбана еще должны согласовать - глава МИД
22 мая, 11:01
Первая большая волна жары в Европе угрожает рекордными температурами
Эксклюзив
22 мая, 10:29
Кому будет выгодна новая система оплаты проезда в столицеPhoto
Европа ищет способ обезопасить НАТО от непредсказуемости Трампа

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

США отменили развертывание четырех тысяч военных в Польше без консультаций с НАТО. Европа готовит собственные оборонные стратегии из-за действий Вашингтона.

Европа ищет способ обезопасить НАТО от непредсказуемости Трампа

Европейские союзники по НАТО пытаются выработать новый подход к сотрудничеству с США на фоне непредсказуемых решений президента Дональда Трампа относительно Альянса и американского военного присутствия в Европе. Об этом сообщает Politico по итогам форума GLOBSEC в Праге, пишет УНН.

Детали

Причиной новой волны беспокойства стало решение Вашингтона отменить запланированное развертывание 4 тысяч американских военных в Польше. По данным Politico, это вызвало "значительный политический и психологический шок" в Варшаве. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал ситуацию "недоразумением", однако признал, что союзники все чаще сталкиваются с неопределенностью со стороны США.

Рютте поприветствовал решение Трампа развернуть 5 тысяч военных США в Польше22.05.26, 21:06 • 3852 просмотра

Президент Чехии Петр Павел заявил, что проблема заключается не только в возможном сокращении войск, но и в отсутствии координации с НАТО.

"Союзников ранее информировали" о подобных изменениях, но нынешние решения Вашингтона принимались фактически без консультаций, подчеркнул он.

На фоне этого в Европе активизировалась дискуссия о необходимости усиления собственного оборонного потенциала. Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Берлин работает над созданием "нового, сильного оборонного потенциала для Европы", признавая, что США все больше сосредотачиваются на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе.

"Разочарование" Трампа НАТО будет обсуждаться на "одном из важнейших саммитов" в Анкаре - Рубио22.05.26, 13:59 • 3244 просмотра

В то же время часть европейских стран продолжает настаивать на закупке американского оружия из-за российской угрозы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его главная задача — "доставить оружие в руки военных", независимо от того, будет ли оно европейского, американского или азиатского производства. Ожидается, что вопрос роли США и будущего оборонной политики Европы станет одной из главных тем саммита НАТО в Анкаре в июле.

Пентагон сократил количество бригад армии США в Европе с четырех до трех20.05.26, 10:48 • 2983 просмотра

