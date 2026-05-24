Европа ищет способ обезопасить НАТО от непредсказуемости Трампа

Европейские союзники по НАТО пытаются выработать новый подход к сотрудничеству с США на фоне непредсказуемых решений президента Дональда Трампа относительно Альянса и американского военного присутствия в Европе. Об этом сообщает Politico по итогам форума GLOBSEC в Праге, пишет УНН.

Детали

Причиной новой волны беспокойства стало решение Вашингтона отменить запланированное развертывание 4 тысяч американских военных в Польше. По данным Politico, это вызвало "значительный политический и психологический шок" в Варшаве. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал ситуацию "недоразумением", однако признал, что союзники все чаще сталкиваются с неопределенностью со стороны США.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что проблема заключается не только в возможном сокращении войск, но и в отсутствии координации с НАТО.

"Союзников ранее информировали" о подобных изменениях, но нынешние решения Вашингтона принимались фактически без консультаций, подчеркнул он.

На фоне этого в Европе активизировалась дискуссия о необходимости усиления собственного оборонного потенциала. Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Берлин работает над созданием "нового, сильного оборонного потенциала для Европы", признавая, что США все больше сосредотачиваются на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе.

В то же время часть европейских стран продолжает настаивать на закупке американского оружия из-за российской угрозы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его главная задача — "доставить оружие в руки военных", независимо от того, будет ли оно европейского, американского или азиатского производства. Ожидается, что вопрос роли США и будущего оборонной политики Европы станет одной из главных тем саммита НАТО в Анкаре в июле.

