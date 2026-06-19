Для Украины могут закупить эскадрилью самолетов Skyfox для борьбы с "Шахедами"
Киев • УНН
Европейские партнеры могут профинансировать закупку десяти учебно-боевых самолетов L-39NG Skyfox. Самолеты получили возможность применять подвесные пулеметы и ракеты для перехвата беспилотников.
Европейские партнеры могут профинансировать закупку для Украины десяти учебно-боевых самолетов L-39NG Skyfox, которые после модернизации получили возможности для борьбы с беспилотниками типа Shahed. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
По данным издания, речь идет о потенциальном формировании целой эскадрильи таких самолетов. Инициативу якобы планируют предложить странам, которые ранее передавали Украине истребители F-16, в частности Норвегии, Дании, Нидерландам и Бельгии.
В 2025 году L-39NG Skyfox получил возможность применять подвесные пулеметы и 70-мм управляемые ракеты FZ275 LGR. Благодаря этому самолет может использоваться не только для подготовки пилотов, но и для перехвата беспилотников.
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В Defense Express отмечают, что такие самолеты могут стать дополнением к системам противовоздушной обороны и помочь в борьбе с ударными дронами.
Поставки возможны не ранее 2028 года
По оценкам издания, закупка десяти самолетов может стоить от 250 до 300 млн долларов в зависимости от комплектации и сопутствующих услуг.
В то же время реализация проекта потребует времени. Учитывая предыдущие контракты Чехии и Венгрии, первые L-39NG Skyfox Украина может получить ориентировочно в 2028-2029 годах. В Defense Express подчеркивают, что речь идет о долгосрочном усилении Воздушных сил, а не о решении для насущных потребностей фронта.
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