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Для Украины могут закупить эскадрилью самолетов Skyfox для борьбы с "Шахедами"

Киев • УНН

 • 5202 просмотра

Европейские партнеры могут профинансировать закупку десяти учебно-боевых самолетов L-39NG Skyfox. Самолеты получили возможность применять подвесные пулеметы и ракеты для перехвата беспилотников.

Для Украины могут закупить эскадрилью самолетов Skyfox для борьбы с "Шахедами"

Европейские партнеры могут профинансировать закупку для Украины десяти учебно-боевых самолетов L-39NG Skyfox, которые после модернизации получили возможности для борьбы с беспилотниками типа Shahed. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным издания, речь идет о потенциальном формировании целой эскадрильи таких самолетов. Инициативу якобы планируют предложить странам, которые ранее передавали Украине истребители F-16, в частности Норвегии, Дании, Нидерландам и Бельгии.

В 2025 году L-39NG Skyfox получил возможность применять подвесные пулеметы и 70-мм управляемые ракеты FZ275 LGR. Благодаря этому самолет может использоваться не только для подготовки пилотов, но и для перехвата беспилотников.

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В Defense Express отмечают, что такие самолеты могут стать дополнением к системам противовоздушной обороны и помочь в борьбе с ударными дронами.

Поставки возможны не ранее 2028 года

По оценкам издания, закупка десяти самолетов может стоить от 250 до 300 млн долларов в зависимости от комплектации и сопутствующих услуг.

В то же время реализация проекта потребует времени. Учитывая предыдущие контракты Чехии и Венгрии, первые L-39NG Skyfox Украина может получить ориентировочно в 2028-2029 годах. В Defense Express подчеркивают, что речь идет о долгосрочном усилении Воздушных сил, а не о решении для насущных потребностей фронта.

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Степан Гафтко

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