В Украине создали ракету DART — она игнорирует РЭБ и стартует с аэростатов

Компания Center of Innovative Technologies Program разработала ракету DART для запуска с аэростатов. Об этом сообщает Милитарный, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что ракету запускают со стратосферных шаров на высоте от 12 до 18 километров. Точность активации и стабильность траектории полета во всем диапазоне условий сброса обеспечиваются специальными сервоприводами.

Общая длина корпуса DART составляет 1,84 метра, а ее собственная масса — 13 килограммов. При этом масса боевой части ракеты в зависимости от конфигурации может составлять от 3,5 до 10 килограммов. В состав боевой части входят поражающие элементы из графита — рассказали эксперты.

Указывается, что ракета наводится с помощью навигационной системы, однако после достижения высоты около 6 километров навигация полностью отключается, активируется твердотопливный двигатель, после чего она продолжает движение к цели без изменения курса. Отключение систем во время полета к цели не позволяет вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) воздействовать на ракету.

Аэростаты — это уже не наша разработка, а партнерская — рассказали в компании.

По словам разработчиков, в ближайшее время DART будет проходить кодификацию в Министерстве обороны Украины. Также в планах на базе DART создать баллистическую ракету и ракету класса «земля-воздух».

Напомним

Генеральный директор немецкого производителя вооружения Diehl Defence Гельмут Раух во время авиасалона ILA в Берлине заявил о планах расширения сотрудничества с украинской оборонной компанией Fire Point. Речь идет о возможности производства крылатых ракет FP-5 Flamingo в Германии.

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