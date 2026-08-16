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В Сербии из-за засухи из-под воды появились затопленные немецкие корабли времён Второй мировой войны

Киев • УНН

 • 1358 просмотра

Из-за обмеления Дуная в Сербии появились затопленные немецкие корабли времён Второй мировой войны. Их затопили в 1944 году, чтобы они не достались советским войскам.

В Сербии из-за засухи из-под воды появились затопленные немецкие корабли времён Второй мировой войны

В Сербии из-за обмеления Дуная из-под воды появились затопленные немецкие корабли времён Второй мировой войны, передаёт УНН со ссылкой на Bild.

Детали

«Острова» немецких судов виднеются неподалёку от сербского портового города Прахово. Причина этого — продолжающаяся засуха, которая привела к падению уровня воды в Дунае.

Обломки кораблей относятся к последним месяцам Второй мировой войны. Суда принадлежали Дунайской флотилии немецкого флота. Под командованием контр-адмирала Пауля-Вилли Циба корабли отступили на запад в сентябре 1944 года, когда Красная армия продвигалась всё дальше по Балканам. У немецкого флота оставалось мало путей для отступления. В результате вермахт приказал затопить суда, опасаясь их попадания в руки советских войск.

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Историки считают, что в Прахово было потоплено до 200 кораблей различных типов. Хотя некоторые из этих судов были подняты после войны, многие остались на месте, поскольку в них до сих пор находятся взрывчатые вещества и боеприпасы.

В августе 2022 года низкий уровень воды уже обнажил некоторые из затонувших кораблей. Это послужило толчком к запуску одного из самых необычных инфраструктурных проектов в Европе. При поддержке ЕС и Европейского инвестиционного банка начальный этап включает подъём 21 особо опасного затонувшего судна, препятствующего международному судоходству. Общая стоимость проекта составит примерно 29 млн евро, из которых более 16 млн будет выделено из фондов ЕС.

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Антонина Туманова

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