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Украинка Онофрийчук завоевала золото на ЧМ по художественной гимнастике

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

Таисия Онофрийчук победила в финале упражнения с обручем на ЧМ-2026 во Франкфурте, набрав 30,700 балла. Это первая победа Украины на мировых первенствах по этому виду спорта с 2013 года.

Украинка Онофрийчук завоевала золото на ЧМ по художественной гимнастике
Фото: Украинская федерация гимнастики

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук завоевала золотую медаль в финале упражнения с обручем на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинскую федерацию гимнастики.

Детали

Гимнастка сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук завоевала золото на чемпионате мира, который в эти дни проходит в немецком Франкфурте. Грации покорилось упражнение с обручем, где она набрала невероятные 30,700 балла и завоевала золото

- говорится в сообщении.

Украинка получила 30.700 балла, опередив серебряную призерку Софию Рафаэли из Италии (30.500) и представительницу Германии Дарью Варфоломеев (30.400).

Дополнительно

В последний раз Украина побеждала на чемпионатах мира по художественной гимнастике в 2013 году - тогда высшую награду в упражнении с обручем завоевала Анна Ризатдинова.

Напомним

Национальный олимпийский комитет Украины признал Таисию Онофрийчук лучшей спортсменкой мая после бронзы на чемпионате Европы.

Евгений Устименко

Спорт