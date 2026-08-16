Українка Онофрійчук виборола золото на ЧС з художньої гімнастики
Київ • УНН
Таїсія Онофрійчук перемогла у фіналі вправи з обручем на ЧС-2026 у Франкфурті, набравши 30,700 бала. Це перша перемога України на світових першостях з цього виду спорту з 2013 року.
Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук виборола золоту медаль у фіналі вправи з обручем на чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Українську федерацію гімнастики.
Деталі
Гімнастка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук завоювала золото на чемпіонаті світу, який в ці дні проходить у німецькому Франкфурті. Грації підкорилась вправа з обручем, де вона набрала неймовірні 30,700 балів, та завоювала золото
Українка отримала 30.700 балів, випередивши срібну призерку Софію Рафаелі з Італії (30.500) та представницю Німеччини Дар’ю Варфоломєєв (30.400).
Додатково
Востаннє Україна перемагала на чемпіонатах світу з художньої гімнастики у 2013 році - тоді найвищу нагороду у вправах з обручем здобула Ганна Різатдінова.
Нагадаємо
Національний олімпійський комітет України визнав Таїсію Онофрійчук найкращою спортсменкою травня після бронзи на Чемпіонаті Європи.